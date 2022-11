Λουτρό αίματος στη Βιρτζίνια: Διευθυντής καταστήματος της Walmart σκόρπισε τον θάνατο

Διευθυντής καταστήματος Walmart φέρεται να είναι ο δράστης του νέου μακελειού στις ΗΠΑ- το 663ο περιστατικό ένοπλης βίας στη χώρα το 2022- στην πόλη Τσέζαπικ, στη Βιρτζίνια, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς (συμπεριλαμβανομένου του δράστη).

BREAKING: Several people have died in a shooting at a Walmart store in Virginia, US police say.

Sky's @marthakelner has the latest – and says the shooter is also believed to have died in the incident. https://t.co/guGlDeR40W

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9DWnNlcWkq

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2022