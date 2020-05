«Λούσιμο» πελάτη με καφέ στη ζωντανή σύνδεση Βαρβιτσιώτη με το ΒΒC για την εστίαση

O αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης βγήκε σε ζωντανή σύνδεση να μιλήσει στο BBC για το άνοιγμα της εστίασης στην Ελλάδα και τις πρώτες εντυπώσεις από τη νέα κανονικότητα, εν όψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το βρετανικό δίκτυο επέλεξε να συνοδεύσει το καθιερωμένο «παράθυρο» με τον κ. Βαρβιτσιώτη,με πλάνα από μία καφετέρια που είχε μόλις ανοίξει.

Και ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών μιλούσε για τα προσεκτικά βήματα της κυβέρνησης στη μετά lockdown εποχή, ένα απρόοπτο έκανε viral τη συνέντευξή του στο BBC.

O σερβιτόρος της καφετέριας εξυπηρετούσε δύο πελάτες, όταν για κακή του τύχη το φλιτζάνι με τον καφέ «έβγαλε φτερά» και προσγειώθηκε πάνω σε έναν εξ αυτών.

Το βίντεο έγινε σχεδόν αμέσως ανάρπαστο στο Διαδίκτυο με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή». «Νέος τρόπος σερβιρίσματος καφέ στην Ελλάδα», σχολίασε χιουμοριστικά ένας απο τους χρήστες στο Twitter.

A new way of serving coffee in Greece. pic.twitter.com/J3auDtaKy0

— Bernard Carroll (@granadagranada) May 25, 2020