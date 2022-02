Londongrad, η παιδική χαρά των φίλων του Πούτιν

Οι κυβερνητικοί στη Βρετανία είναι λαλίστατοι όταν πρόκειται να κατακεραυνώσουν τη Ρωσία για το Ουκρανικό ή άλλα θέματα ρωσικής ή και διεθνούς πολιτικής, για τον Αλεξέι Ναβάλνι ή για τη Λευκορωσία ας πούμε, όμως σφυρίζουν αδιάφορα όταν η συζήτηση γίνεται για ένα πολύ ενοχλητικό πρόβλημα: αυτό της εξαγοράς του Λονδίνου από το χρήμα των ρώσων «κλεπτοκρατών», φίλων του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν όπως έγραψε η Washington Post. Με τη μετατροπή του Λονδίνου σε σε… Londongrad δεν ασχολείται κανείς στην αυλή του Μπόρις Τζόνσον.

Η κυβέρνηση Τζόνσον κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνωμοτεί να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση, υποσχέθηκε στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, νομοθέτησε υπέρ της επέκτασης των κυρώσεων και των εμπάργκο σε φιλικές χώρες της Ρωσίας, όμως όλα αυτά τα καλά τα υπονομεύει η ίδια με την αδιαφορία της για ό,τι συμβαίνει στο Λονδίνο και έχει ρωσική σφραγίδα – αυτό έγραψε στην αμερικανική Post ο βρετανός συντάκτης διεθνών θεμάτων Ανταμ Τέιλορ.

«Δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί η Ρωσία» προειδοποίησε μέσω Twitter και η επικεφαλής του Φόρεϊν Οφις, η Λιζ Τρας, ξεχνώντας για λίγο τη διπλωματία και τη δαντελένια γλώσσα της. Ωστόσο οι «ολιγάρχες» ή «κλεπτοκράτες» ή «φίλοι του Κρεμλίνου» έχουν από καιρό κρυφτεί στην πολυτέλεια του Λονδίνου έγραψε ο Τέιλορ. Στο κέντρο φυσικά, στο λουξ καρτιέ Μπελγκράβια, όπου έχουν αγοράσει βίλες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών και δολαρίων. Οι Ρώσοι Κροίσοι έχουν κάνει τέτοια απόβαση στην πρωτεύουσα του Νησιού, που ακόμη και τα ονόματα των περιοχών άλλαξαν για χατίρι τους και πλέον έχουν αποκτήσει ρωσικής έμπνευσης ψευδώνυμα, όπως λόγου χάρη «Red Square». Το Λονδίνο ξέπλυνε βρώμικο χρήμα, έγινε «ρωσικό πλυντήριο».

We are toughening and expanding our sanctions regime in response to Russia’s aggression against Ukraine.

There will be nowhere to hide. Nothing is off the table. pic.twitter.com/Wsxkx3DCeM

— Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022