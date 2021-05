Λονδίνο: Πυροβόλησαν στο κεφάλι ακτιβίστρια του κινήματος Black Lives Matter

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Λονδίνο, ύστερα από πυροβολισμό στο κεφάλι, η 27χρονη Σάσα Τζόνσον, εκ των ηγετικών μελών του κινήματος Black Lives Matter στη Βρετανία.

Η ακτιβίστρια, μητέρα δύο παιδιών, δέχθηκε την επίθεση στο Σάουθγουορκ του νοτίου Λονδίνου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την οργάνωση Taking the Initiative Party (TTIP), στην οποία ήταν ανώτερο στέλεχος, είχε δεχθεί πολλές απειλές για τη ζωή της λόγω των δραστηριοτήτων της για τα δικαιώματα των μαύρων.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι δεχόταν απειλές, ενώ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το περισταστικό συνέβη κοντά σε σπίτι όπου γινόταν πάρτι με πολύ κόσμο, στο οποίο φαίνεται να ήταν και η Τζόνσον.

Η 27χρονη ακτιβίστρια είναι από τα επιφανή στελέχη του κινήματος και έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2020, όταν μίλησε στη μεγάλη συγκέντρωση για τα δικαιώματα των μαύρων, στο Χάιντ Παρκ.

Please share and show up to support if you can. #SashaJohnson pic.twitter.com/vecGHO6z2e

— #BlackLivesMatterUK (@ukblm) May 23, 2021