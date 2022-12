Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο με 300 πελάτες [βίντεο]

Στιγμές πανικού κατέγραψαν με την κάμερα των κινητών τους τηλεφώνων οι πελάτες ενός πολυτελούς εστιατορίου στο Μέιφερ του Λονδίνου όπου ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά.

Το προσωπικό του εστιατορίου έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανο καθώς έσωσε και τους 300 πελάτες οι οποίοι έψαχναν τρόπο να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε όταν η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του μαγαζιού τυλίχτηκε στις φλόγες.

Οι τρομοκρατημένοι πελάτες βιντεοσκοπήθηκαν να τρέχουν για να σωθούν όταν το λατινοαμερικάνικο εστιατόριο MNKY HSE στην Dover Street μετατράπηκε σε φλεγόμενη κόλαση κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι.

#Westminster

BREAKING: MNKY HSE Latin American restaurant on Dover Street in #Mayfair is ablaze as customers are evacuated.

The London Fire Brigade and Met Police are on scene.

🎥Instagram pic.twitter.com/5rHSNse52X

— London 999 (@999London) December 17, 2022