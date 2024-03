Λονδίνο: Η πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ μετά την νοσηλεία της

Σχεδόν δύο μήνες μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχε κάνει σχεδόν καμία δημόσια εμφάνιση, το παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας Κέιτ, η οποία ευχαριστεί τους Βρετανούς για τη συμπαράστασή τους.

Καθισμένη σε μια καρέκλα στον κήπο και φορώντας τζιν παντελόνι, ένα πουλόβερ και ένα σκούρο σακάκι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται χαμογελαστή, περιστοιχισμένη από τα τρία παιδιά της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, σύμφωνα με τη λεζάντα που τη συνοδεύει.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και τη συνεχή στήριξή σας τους τελευταίους δύο μήνες. Εύχομαι σε ολόκληρο τον κόσμο μια χαρούμενη γιορτή της Μητέρας», η οποία γιορτάζεται σήμερα στη Βρετανία, αναφέρεται σε ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο υπογράφει με το γράμμα «C» (Catherine- «Κ»- Κάθριν).

Σε ένα δελτίο τύπου, το παλάτι διευκρινίζει πως η φωτογραφία τραβήχτηκε «στο Γουίνδσορ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας ήταν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, παρουσία της βασιλικής οικογένειας, στο Σάντρινγχαμ.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024