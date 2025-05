Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη διάρκεια πανηγυρισμών – Μία σύλληψη

Ενα αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πολιτών στο Λίβερπουλ, την ώρα που πανηγύριζαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, από την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης. Οπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «ένας αριθμός πεζών» τραυματίστηκε από το όχημα, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη επί τόπου.

«Εχουμε λάβει αναφορές για τροχαίο στο κέντρο του Λίβερπουλ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αριθμό πεζών στη Water Street. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο σημείο και ένας άνδρας συνελήφθη».

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης που είχε οργανωθεί για τον εορτασμό του τίτλου της Premier League από τη Λίβερπουλ, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων στους δρόμους της πόλης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία τονίζει ότι ένας ύποπτος συνελήφθη και είναι ένας «53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

«Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν το αποψινό περιστατικό στην Water Street στο κέντρο του Λίβερπουλ. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ. Οι εκτεταμένες έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση. Θα παρακαλούσαμε τους ανθρώπους να μην μοιράζονται το ανησυχητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αλλά να στέλνουν τα πλάνα ή τις πληροφορίες απευθείας σε εμάς @MerPolCC ή να διαβιβάζουν πληροφορίες καλώντας στο 101 αναφέροντας το αρχείο καταγραφής 784. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να διαβιβαστούν ανώνυμα μέσω του Crimestoppers στο 0800 555 111».

🚨BREAKING: Footage from the scene in Liverpool city centre after a car got drove in to crowds; People have been seen getting carried away unconscious. pic.twitter.com/OTfVV91wMK

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 26, 2025