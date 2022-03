LIVE: Σχεδόν 10.000 νεκροί ρώσοι στρατιώτες – αλλά ο Πούτιν δεν συναντά τον Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά —για πρώτη φορά τόσο εμφατικά, όπως παρατήρησαν αναλυτές— μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία, η οποία μετρά πια 27 εφιαλτικές ημέρες ρωσικής εισβολής. Όμως είναι εμφανές ότι ο ρώσος πρόεδρος περιμένει να καθίσει στο τραπέζι μόνο αφού υπάρξει συμφωνία και έχει φέρει τον ουκρανό ομόλογό του προ τετελεσμένων. Έστω και αν η Ρωσία μετρήσει χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες σε αυτή την παράλογη στρατιωτική επιχείρηση…

06:29 Η Γαλλία παρέδωσε 55 τόνους ιατρικού υλικού, συσκευών πληροφορικής, βρεφικού γάλακτος και γεννητριών στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η επείγουσα βοήθεια, αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, εστάλη αεροπορικώς, με εμπορευματικό A330, από το Παρίσι στη Βαρσοβία, διευκρίνισε το Κε ντ’ Ορσέ με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. «Σε συντονισμό με τις πολωνικές αρχές, το υλικό αυτό θα παραδοθεί στις ουκρανικές αρχές χωρίς καθυστέρηση», διαβεβαίωσε.

Στο ιατρικό υλικό –βάρους 10 τόνων– συμπεριλαμβάνονται δέκα γεννήτριες οξυγόνου, που προορίζονται για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και εννέα τόνοι φαρμάκων.

† 06:22 Βγήκε ζωντανός από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ. Και το Ντόρα-Μίτελμπαου. Και το Μπέργκεν-Μπέλσεν. Ομως την Παρασκευή ο Μπαρίς Ρομαντσένκο, 96 ετών, επιζών του Ολοκαυτώματος, δεν βγήκε ζωντανός όταν η πολυκατοικία όπου έμενε, στο Χάρκοβο, χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό.

«Προς μεγάλη μας φρίκη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπαρίς Ρομαντσένκο στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε το ίδρυμα μνήμης του Μπούχενβαλντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, εξηγώντας πως ενημερώθηκε από την εγγονή του.

Η πολυκατοικία όπου ζούσε «χτυπήθηκε από οβίδες και πήρε φωτιά», διευκρίνισε. «Το διαμέρισμά του κάηκε», συνέχισε το ίδρυμα, εκφράζοντας το πένθος του για τον θάνατο αυτού «του στενού φίλου».

05:59 Το Reuters αναδημοσίευσε αεροφωτογραφίες από νέους βομβαρδισμούς της μαρτυρικής Μαριούπολης, την οποία οι Ρώσοι πολιορκούν εδώ και μέρες καθώς είναι η μόνη που χωρίζει την περιοχή του Ντονμπάς από την προσαρτημένη από το 2014 Κριμαία.

!! 04:53 Θαλαμηγός που ανήκει στον ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ελλιμενίστηκε στο Αιγαίο, στη νοτιοδυτική Τουρκία, χώρα που δεν εφαρμόζει τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος των ρώσων ολιγαρχών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι.

Το Solaris, πολυτελές πλοίο μήκους 140 μέτρων, υπό σημαία Βερμούδων, θεάθηκε χθες Δευτέρα στην πολύ τουριστική Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), μια εβδομάδα μετά τον απόπλου από λιμάνι του Μαυροβουνίου, χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και την ΕΕ, επέβαλαν κυρώσεις άνευ προηγουμένου σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Πολλοί ολιγάρχες, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αμπράμοβιτς, και άνθρωποι του προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκονται στους καταλόγους των προσώπων που υφίστανται αντίποινα. Όμως η Τουρκία, κράτος μέλος του NATO, που διατηρεί σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

04:02 Η ουκρανική αντικατασκοπεία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, επικαλούμενο την ουκρανική αντικατασκοπεία, μετέδωσε πως ομάδα ρώσων σαμποτέρ, υπό τη διοίκηση πράκτορα της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη στα σύνορα της Ουκρανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ομάδα, που αριθμούσε περίπου 25 μέλη, φέρεται να είχε αποστολή να εκτελέσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, η ομάδα σχεδίαζε να μεταμφιεστεί, φορώντας στολές του ουκρανικού στρατού, για να μπει στην πρωτεύουσα.

03:05 Η ρωσίδα ηθοποιός Μάσα Μασκόβα καταδίκασε, σε δηλώσεις της στο CNN, τη ρωσική εισβολή, μολονότι ο ίδιος της ο πατέρας πρωταγωνίστησε στη μιλιταριστική φιέστα του Πούτιν την περασμένη Παρασκευή στη Μόσχα.

«Είναι αδιανόητο και σουρεαλιστικό. Και το γεγονός ότι τόσοι Ρώσοι, μεταξύ τους και ο πατέρας μου, πιστεύουν ότι αυτή η βία είναι με κάποιον τρόπο δικαιολογημένη, μου ραγίζει την καρδιά» είπε.

“It's just unthinkable and surreal. And the fact that so many Russian people, including my dad, believe that this violence is somehow justified, it breaks my heart.”

Russian actress Masha Mashkova condemns Putin’s invasion of Ukraine despite her famous father’s support of it. pic.twitter.com/YukE3wgbkq

