LIVE: Πόλεμος ως τον Μάιο ή «δίκαιη» ειρήνη;

H 20ή ημέρα του πολέμου ξεκίνησε με κάποιες ελπίδες για μια συνεννόηση μεταξύ ρώσων εισβολέων και Ουκρανών –ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για αναζήτηση μιας «δίκαιης» ειρήνης, αν οι λέξεις έχουν κάποια σημασία μέσα στον όλεθρο των βομβαρδισμών και των καταστροφών. Ηδη, πάντως, ο κόσμος προετοιμάζεται για μια μακρά περίοδο αστάθειας, με συνέπεια ακόμα και το πετρέλαιο να… φτηναίνει.

09:03 Η δημοτική αρχή της Μαριούπολης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης έχουν σκοτωθεί 2.357 άμαχοι στην πόλη. Η Μαριούπολη, που είχε κάπου 400.000 μόνιμους κατοίκους προτού αρχίσει η εισβολή, πολιορκείται από ρωσικά στρατεύματα εδώ και μέρες και έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολλές αεροπορικές επιδρομές από την Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα λέει πως πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Ο Πέτρο Αντριουστσένκο, δημοτικός σύμβουλος, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στην πόλη, όπου δεν υπάρχουν «ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση», προσθέτοντας πως φοβάται ότι οι θάνατοι δημοτών μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 20.000, καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται.

08:54 O δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε αστικό λεωφορείο τη Δευτέρα. Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε γειτονικό πάρκο.

08:45 Παρά τις κυρώσεις των Δυτικών, «δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων ή περιορισμού των επιλογών στα προϊόντα» στη ρωσική αγορά, διαβεβαίωσε η Βικτόρια Αμπραμτσένκο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης.

08:40 Βρετανός δημοσιογράφος που κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία για το Fox News τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο κοντά στο Κίεβο, επιβεβαίωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυμάτων του δημοσιογράφου. «Ο απεσταλμένος μας Μπέντζαμιν Χολ τραυματίστηκε την ώρα που συγκέντρωνε πληροφορίες έξω από το Κίεβο», ανέφερε το Fox News σε ανακοίνωσή του.

!! 07:01 Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η αιτία τους δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

Ο δημοσιογράφος είδε στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται, ωστόσο αδυνατούσε να πάει εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος).

06:50 Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, μετέδωσε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

06:22 Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιθανό να έχει τελειώσει στις αρχές του Μαΐου, όταν εξαντληθούν οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η Ρωσία για να συνεχίσει την επίθεσή της στη γειτονική της χώρα, έκρινε ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, στις οποίες δεν συμμετέχει ο Αρεστόβιτς, ελάχιστα απτά αποτελέσματα έχουν φέρει, πέρα από τη συμφωνία για την οργάνωση των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, που επιτρέπουν στους αμάχους να φύγουν από πολιορκημένες ουκρανικές πόλεις.

!! 06:02 Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 5% και πλέον σήμερα, με φόντο τις ανησυχίες περί επιβράδυνσης της οικονομίας, που οδήγησαν επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους προς τα κάτω.

Η τιμή του βαρελιού WTI υποχωρεί κατά 5,7% στα 97,13 δολάρια, ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεσε κατά 6% στα 100,54 δολάρια, υποχώρηση που καταγράφεται μία εβδομάδα μετά την άνοδό τους σε επίπεδα-ρεκόρ εξαιτίας της γενικευμένης αβεβαιότητα για τον εφοδιασμό εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

04:30 Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, διαβεβαίωσε ότι δεν διεξάγονται «ενεργές συζητήσεις αυτή τη στιγμή» για την αγορά από τις ΗΠΑ ποσοτήτων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών.

04:09 Μόνο οι επτά από τους δέκα ανθρωπιστικούς διαδρόμους που είχε συμφωνηθεί να ανοίξουν για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από περιοχές όπου μαίνονται μάχες στην Ουκρανία λειτούργησαν, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Κίεβο.

Περίπου 4.000 άνθρωποι έφυγαν και είναι πλέον ασφαλείς, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Περίπου 2.000 έφυγαν από την περιφέρεια του Κιέβου.

Η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη πρακτικά απέτυχε τη Δευτέρα, 19η ημέρα των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την κυρία Βερέστσουκ. Οχηματοπομπή που μεταφέρει νερό και φάρμακα στην πολιορκημένη πόλη συνεχίζει να εμποδίζεται να περάσει, πρόσθεσε.

03:10 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτήν της Ρωσίας θα συνεχιστούν εντός της Τρίτης.

Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη».

«Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

00:59 Η θαλαμηγός ρώσου ολιγάρχη, σκάφος εκτιμώμενης αξίας 128 εκατ. ευρώ, ακινητοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Ακινητοποιήσαμε προσωρινά το γιοτ ενός από τους κυριότερους ρώσους ολιγάρχες, με αξία που εκτιμάται πως φθάνει τα 140 εκατομμύρια δολάρια (128 εκατ. ευρώ), στη Βαρκελώνη», ανέφερε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι η θαλαμηγός έχει μήκος «85 μέτρα» και διαμηνύοντας ότι θα ακολουθήσουν «και άλλες».

Σύμφωνα με την El País και το Reuters, πρόκειται για τη θαλαμηγό «Valérie», που πιστεύεται ότι ανήκει στον Σεργκέι Τσέμεζοφ, τον επικεφαλής του Rostec, ρωσικού ομίλου της αμυντικής βιομηχανίας, άνθρωπο που θεωρείται πως ανήκει στον στενό κύκλο του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

00:02 Το tweet του ανώτερου προεδρικού συμβούλου και βασικού διαπραγματευτή της Ουκρανίας Μιχάιλο Ποντόλιακ για την ηρωική πράξη της ρωσίδας δημοσιογράφου Μαρίνα Οβσιανίκοβα να εισβάλει στο τηλεοπτικό πλατό ρωσικού δικτύου ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

