LIVE: «Η σφαγή στην Μπούτσα είναι η κορυφή του παγόβουνου»

Η έκτη εβδομάδα του πολέμου στην Ουκρανία —ήταν 24 Φεβρουαρίου, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις στρατιές του να προσβάλουν την ουκρανική μεθόριο από τρεις πλευρές— κλείνει με τον φόβο ότι όσα ανακαλύφθηκαν στην Μπούτσα, τη μαρτυρική κωμόπολη βορειοδυτικά του Κιέβου την οποία εγκατέλειψαν οι Ρώσοι αφήνοντας πίσω τους δεκάδες αμάχους εκτελεσμένους, θα εντοπιστούν και αλλού.

08:01 Το πρωτοσέλιδο της γαλλικής Libération με τη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: «Ο ΟΗΕ εξουσιοδοτεί τον Πούτιν να σπέρνει τον θάνατο».

07:36 Στη Μαριούπολη στρέφεται το ενδιαφέρον των εξελίξεων στην εμπόλεμη Ουκρανία, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο στην καθιερωμένη ημερήσια αναφορά του έκανε λόγο για σφοδρές μάχες και ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη πόλη-λιμάνι της Αζοφικής.

Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη επιδεινώνεται, ανέφερε το υπ. Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: οι περισσότεροι από τους 160.000 ανθρώπους που έχουν απομείνει στη Μαριούπολη, δεν έχουν ούτε φως, ούτε επικοινωνίες, ούτε φάρμακα, ούτε θέρμανση, ούτε νερό.

06:57 Η αμερικανική κατασκευάστρια επεξεργαστών υπολογιστών, η Intel Corp, ανακοίνωσε πως αναστέλλει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στη Ρωσία με άμεση ισχύ, τονίζοντας πως έχει λάβει μέτρα για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Intel «συνεχίζει να ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα, να καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να καλεί να αποκατασταθεί άμεσα η ειρήνη», ανέφερε δελτίο Τύπου της εταιρείας.

06:42 Περίπου 400 κάτοικοι του Χοστομέλ –προαστίου του Κιέβου– αγνοούνται, έπειτα από 35 ημέρες ρωσικής κατοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Τάρας Ντουμένκο είπε σε τοπικό ραδιοφωνικό ότι γίνονται έρευνες σε υπόγεια στο προάστιο αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Δεν υπάρχει κανένα ίχνος του συζύγου και του γιου μιας γιατρού στην περιοχή που είχαν πάρει οι ρωσικές δυνάμεις πριν από δώδεκα ημέρες, ενώ τα πτώματα ανθρώπων που είναι γνωστό ότι σκοτώθηκαν δεν έχουν βρεθεί, πρόσθεσε.

Αρκετοί κάτοικοι του Χοστομέλ βρέθηκαν στην Μπούτσα, άλλο προάστιο του Κιέβου. Ο εντοπισμός εκατοντάδων αμάχων νεκρών στην Μπούτσα προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Το Χοστομέλ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας όπου δόθηκαν σφοδρές μάχες ήδη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου. Οι περισσότεροι από τους 16.000 κατοίκους του τράπηκαν σε φυγή.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο προαστίων του Κιέβου όπως το Χοστομέλ, η Μπούτσα και η Ιρπίν προ ολίγων ημερών.

06:00 Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου, για μία ακόμα ημέρα με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία:

→Ο Guardian αναφέρεται στο αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Σύμβουλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Οι ηγέτες της Ρωσίας πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου.

→ Η Daily Mail επικαλείται μια δήλωση του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος φέρεται να κάλεσε τους ρώσους πολίτες να μην αφήσουν άλλο τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει ό,τι κάνει στο όνομά τους. Δημοσιεύει η ίδια εφημερίδα φωτογραφία ενός εξάχρονου αγοριού μπροστά στον αυτοσχέδιο τάφο της μαμάς του.

→ Οι Times περιγράφουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, καθώς η Βρετανία σκοπεύει να αναπτύξει από κοινού με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία υπερηχητικούς πυραύλους. Τέτοια συστήματα ήδη έχει χρησιμοποιήσει η Μόσχα στην Ουκρανία. Μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές…

→ Η Daily Telegraph στέκεται και αυτή στο μήνυμα του Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Σταματήστε τον Πούτιν ή διαλυθείτε.

05:17 Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, υπεραμύνθηκε της αντίδρασης της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τεταμένης συζήτησης με Ρεπουμπλικάνο βουλευτή, ο οποίος κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι υπερτίμησε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.

«Έχει περάσει από το μυαλό σας το ότι η Ρωσία δεν έχει καταλάβει την Ουκρανία εξαιτίας όσων κάναμε; Και εξαιτίας όσων έκαναν οι σύμμαχοί μας; Το έχετε ποτέ σκεφτεί;», ήταν τα ρητορικά ερωτήματα που απηύθυνε ο αμερικανός υπουργός αμυνας, στρατηγός ε.α., στον βουλευτή Ματ Γκετς, κατά τη διάρκεια κατάθεσής του σε ακρόαση της ειδικής επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

!! 04:31 Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μπορέσει να τεκμηριώσουν τους θανάτους 1.480 αμάχων αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Άλλοι 2.195 άμαχοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Ρόουζμερι Ντικάρλο, κορυφαία αξιωματούχο αρμόδια για πολιτικά θέματα και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Ωστόσο, τόνισε η Ντικάρλο, η οποία μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πιστεύει ότι ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων είναι πολύ βαρύτερος στην πραγματικότητα, καθώς μεγάλος αριθμός θυμάτων δεν έχει ακόμη καταγραφεί.

04:10 Οι φρικαλεότητες στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας μπορεί να είναι απλά «η κορυφή του παγόβουνου» στον επιθετικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «πιθανόν διέπραξαν φρικαλεότητες» σε τμήματα της Ουκρανίας που δεν είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή, εκτίμησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

«Αυτό που προβλέπαμε, δυστυχώς έγινε και πιθανόν έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου (…). Δεν έχουμε πρόσβαση σε έκταση της χώρας όπου (οι ρώσοι στρατιωτικοί) πιθανόν διέπραξαν επίσης φρικαλεότητες», συνέχισε.

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό πως η «πρόθεση» του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ρωσικού στρατού ήταν να διαπραχθούν ωμότητες στην Ουκρανία, προσέθεσε η ίδια.

03:41 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσφέρει στην Ουκρανία επιπλέον βοήθεια, αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών συστημάτων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Aντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε αργά τη νύχτα στις Βρυξέλλες για μία ακόμη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και των G7.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κέρμπι, διευκρίνισε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε πως πρόκειται για «ανταπόκριση στην επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για επιπλέον αντιαρματικούς πυραύλους Javelin, που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και χρησιμοποιήθηκαν πολύ αποτελεσματικά για την άμυνα της χώρας» από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

03:00 Το Sky News δημοσιεύει βίντεο που αποδεικνύει ότι οι σοροί αμάχων που βρέθηκαν στους δρόμους της Μπούτσα αφού οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη, υπήρχαν από τις 19 Μαρτίου, όταν την περιοχή ήλεγχε ο ρωσικός στρατός.

02:34 Στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να απαγορεύσει «όλες τις νέες επενδύσεις» στη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Όπως διευκρίνισε η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, οι προϋπάρχουσες κυρώσεις σε βάρος ρωσικών τραπεζών και κρατικών επιχειρήσεων θα γίνουν αυστηρότερες, ενώ περισσότεροι ρώσοι αξιωματούχοι και μέλη των οικογενειών τους θα υποστούν τιμωρητικά μέτρα.

Οι κυρώσεις θα ανακοινωθούν σε συντονισμό με την ΕΕ και με τα μέλη των G7. Θα ανακοινωθούν λεπτομερώς αργότερα σήμερα.

«Τα μέτρα αυτά θα φθείρουν εργαλεία κλειδιά της κρατικής εξουσίας της Ρωσίας, θα καταφέρουν οξύ και άμεσο οικονομικό πλήγμα στη Ρωσία και θα καταστήσουν υπεύθυνα τα μέλη της ρωσικής κλεπτοκρατίας η οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τον πόλεμο του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», συμπλήρωσε.

00:22 Εκρήξεις σημειώθηκανστη μικρή πόλη Ραντέκιφ, 70 χιλιόμετρα μακριά από το Λβιβ, της μεγαλούπολης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο Μαξίμ Κοζίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης σε ανάρτησή του στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

«Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχουμε πληροφορίες για θύματα», σημείωσε.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Λβιβ μετέδωσε ότι ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

00:10 Νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις θηριωδίες των Ρώσων στην περιοχή του Κιέβου και τη νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο Ζελένσκι ευχαρίστηκε στον Μακρόν για τη στάση του.

Russian atrocities in the Kyiv region must be investigated and Russia itself must face new painful sanctions. Discussed that with @EmmanuelMacron. We also talked about negotiations and humanitarian aid to the blocked 🇺🇦 cities. Thank you, my friend, for your principled position.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2022