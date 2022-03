LIVE: Η Ουκρανία αντεπιτίθεται στο Κίεβο

Η 23η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία ανέτειλε εν αναμονή ενός κρίσιμου ραντεβού ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον μόνο που σύμφωνα με αναλυτές μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει να βλέπει τη μεγάλη χώρα του να απομονώνεται, να φτωχαίνει και να μικραίνει κάθε ώρα που περνάει. Άλλωστε η Ρωσία έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες απώλειες και βλέπει την Ουκρανία όχι μόνο να αντέχει αλλά και να αντεπιτίθεται.

!! 06:23 Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα έχει συνδιάλεξη με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στις 09:00 (ώρα ανατολικών ΗΠΑ· στις 15:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνομιλία των δύο ηγετών εντάσσεται «στη συνεχιζόμενη προσπάθεια να διατηρηθούν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

«Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τη διαχείριση του ανταγωνισμού» των κρατών τους, για «τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», καθώς και «άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το κείμενο.

06:00 Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στο υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας και σε άλλους 11 τραπεζικούς και δημόσιους οργανισμούς της χώρας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού συστήματος και πρακτικά όλους τους θεσμούς που διαχειρίζονται το κρατικό χρέος της Μόσχας.

Η αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Μαρίζ Πέιν συνόψισε πως πλέον η χώρα έχει στο στόχαστρο «όλες τις ρωσικές κυβερνητικές οντότητες και εκδίδουν και διαχειρίζονται το ρωσικό δημόσιο χρέος».

05:10 Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

Τα ουκρανικά στρατεύματα αντέδρασαν σε κάθε επιχείρηση των ρωσικών μονάδων, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματός του που μεταφορτώθηκε την πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβεβαίωσε τους κατοίκους πόλεων όπως η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), Χάρκοβο (ανατολικά) και Τσερνιχίβ (βόρεια), που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν.

Από τον στρατό ως την εκκλησία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν για τον ουκρανικό λαό, συνέχισε ο Ζελένσκι, διατρανώνοντας «θα είσαστε ελεύθεροι».

04:02 Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι οι αντεπιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων έχει αναγκάσει τον ρωσικό στρατό να αλλάξει τα σχέδια του και να χρησιμοποιεί μονάδες για να υπερασπιστούν τις γραμμές ανεφοδιασμού. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι καταστροφές των γεφυρών και η περιορισμένη ικανότητα της ρωσικής αεροπορίας έχει ως αποτέλεσμα μεγάλα προβλήματα επιμελητείας και ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα για τις ρωσικές μονάδες στην πρώτη γραμμή της επίθεσης.

03:49 Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να καθαρίσει προάστια του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο.

Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου Ολεξάντρ Πάβλιουκ είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι δυνάμεις του συναντούν «εχθρική αντίσταση», σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου προβληματική αλλά «ελεγχόμενη», αναγνωρίζοντας πάντως ότι είναι δύσκολη η επίτευξη «προόδου».

Πάντα κατά τον Ολεξάντρ Πάβλιουκ, ο δρόμος προς την πόλη Ζιτόμιρ (δυτικά) και οι πόλεις Μπούκα, Ιρπίν και Γκοστομέλ (βορειοδυτικά), στα όρια του Κιέβου, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως και η Μακάριβ (δυτικά).

00:48 Πρόσκληση-πρόκληση στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να επισκεφτεί το Κίεβο για να δει «με τι μοιάζει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος» απηύθυνε μέσω συνέντευξής του στο Info France 2 ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, ανώτερος προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας.

00:40 Επίθεση στην πολυεθνική τροφίμων Nestle έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγορώντας την ότι συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στη Ρωσία επιτρέπει στο καθεστώς Πούτιν να συνεχίζει τον πόλεμο και την επιθετικότηατ στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας έκανε λόγο για μακροχρόνια ζημιά στην εικόνα και στη φήμη της εταιρείας, ανάλογη με τα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

By refusing to stop business activities in Russia, @Nestle allows Russia’s war of aggression in Europe to continue. Long-term damage to the company’s reputation is proportionate to the scale of Russian war crimes in Ukraine (enormous). Not too late to change your mind, Nestle. pic.twitter.com/1p5jbgtM4j

00:31 Η Ιταλία θα αναλάβει την ανακατασκευή του θεάτρου της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους. «Τα θέατρα κάθε χώρας ανήκουν στην ανθρωπότητα» δήλωσε ο Ντάριο Φραντσεσκίνι, ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

