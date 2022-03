LIVE: Η 10η ημέρα του πολέμου – κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη για να φύγουν οι άμαχοι

Υπάρχει ελπίδα; Η 10η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ξημέρωσε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει υποσχεθεί έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με τους Ουκρανούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και με τις στρατιές του να στραγγαλίζουν τις ουκρανικές πόλεις, ιδίως το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μαριούπολης στον Νότο, καθώς και την αντικειμενική ενημέρωση, απειλώντας με φυλάκιση όποιον μεταδίδει «fake news» για τον ρωσικό στρατό. Είναι η ημέρα που όπως το έθεσε η αμερικανίδα πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο κόσμος γλίτωσε παρά τρίχα μια πυρηνική καταστροφή…

10:37 Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο (4 Μαρτίου) εισήλθαν στην Ελλάδα 451 ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 147 ανήλικοι. Συνολικά από την έναρξη του πολέμου στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 3.155 ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 906 ανήλικοι.

10:20 Από τη μία πλευρά είναι η έξοδος από τη χώρα – εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν φύγει. Και από την άλλη η επιστροφή. Ο ουκρανός υπουργός Αμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ δήλωσε ότι 66.224 Ουκρανοί έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στη χώρα τους για να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή. «Πρόκειται για 12 επιπλέον μάχιμες ταξιαρχίες με κίνητρο!», τόνισε σε ανάρτησή του.

!! 09:45 Οι άμαχοι της Μαριούπολης θα έχουν τη δυνατότητα να την εγκαταλείψουν για ένα πεντάωρο, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 μ.μ. (ώρα Μόσχας, 11 π.μ. με 4 μ.μ., τοπική ώρα) ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

08:12 Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα ανοίξουν «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» στη Μαριούπολη από τις 10 π.μ. (ώρα Μόσχας, 9 π.μ. ώρα Ελλάδος). Αλλες πηγές ανέφεραν ότι οι Ρώσοι θα επιτρέψουν από τις 10 π.μ. «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» και σε άλλες πόλεις, σε μια άτυπη κατάπαυση του πυρός.

!! 07:52 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε με οργή στην απόφαση του NATO να μην προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία εν μέσω της εισβολής του στρατού της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας περιέρχονται, κατ’ αυτόν, σε «αυτοΰπνωση».

«Η ηγεσία της Συμμαχίας έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση των βομβαρδισμών των πόλεων και των χωριών της Ουκρανίας αρνούμενη να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων», εξεμάνη σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

«Θεωρούμε ότι οι χώρες του NATO δημιούργησαν μόνες τους το αφήγημα πως η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία θα προκαλούσε απευθείας επίθεση της Ρωσίας εναντίον τους», συνέχισε.

07:27 Το Bloomberg ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δραστηριότητες των δημοσιογράφων του στη Ρωσία, μετά και την υιοθέτηση νόμου στη χώρα που ποινικοποιεί τη μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον στρατό και την εισβολή στην Ουκρανία.

«Με μεγάλη θλίψη αποφασίσαμε να αναστείλουμε προσωρινά το έργο της συλλογής πληροφοριών στη Ρωσία», δήλωσε ο διευθυντής σύνταξης του Bloomberg Τζον Μικλτουέιτ σε άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο.

07:02 Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει ομιλία στα μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην αμερικανική άνω Βουλή.

Η ομιλία, την οποία θα ακολουθήσει συζήτηση, θα γίνει στις 09:30 (ώρα Ουάσινγκτον· στις 16:30 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με συνεργάτες γερουσιαστών. Την επικοινωνία οργάνωσε η ουκρανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

06:00 Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μαριούπολης, στην ανατολική Ουκρανία —με 450.000 κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων έλληνες ομογενείς—, συνεχίζει να τελεί υπό πολιορκία, υφίσταται «αποκλεισμό» από τον ρωσικό στρατό και «ανελέητες» επιθέσεις, κατήγγειλε ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, ζητώντας να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος.

«Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα και όλα τα πιθανά μέσα για να βγει η Μαριούπολη από τον αποκλεισμό», ανέφερε ο Μποϊτσένκο μέσω Telegram.

«Προτεραιότητά μας είναι να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη», συνέχισε.

05:34 Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό επισκέφτηκε την εκκλησία του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου στο Τορόντο, για να μιλήσει σε μέλη της ουκρανικής κοινότητας. «Η υποστήριξη του Καναδά στην Ουκρανία και στον λαό της δεν θα σταματήσει» ήταν το μήνυμά του.

Canada’s support for Ukraine and its people will never waver – that was my message to the members of the Ukrainian community whom I sat down with this afternoon. pic.twitter.com/MzMRWnhSuN

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 5, 2022