LIVΕ: Φρίκη διαρκείας – δεκάδες άμαχοι νεκροί και βιασμοί παιδιών

Ενώ στο Κίεβο σπεύδουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θηριωδίες των Ρώσων συνεχίζουν να αποκαλύπτονται: σε ένα χωριό στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι δεκάδων αμάχων, ενώ πλέον καταγγέλλεται ότι στη μαρτυρική Μπούτσα οι ρώσοι στρατιώτες προχώρησαν και σε βιασμούς μικρών κοριτσιών…

09:40 Ο οίκος Standard and Poor’s υποβάθμισε τα ομόλογα της Ρωσίας σε ξένο νόμισμα στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» («selective default», SD), επικαλούμενος τον αυξανόμενο κίνδυνο η Μόσχα να μην μπορέσει ή να μη θελήσει να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στους ξένους ομολογιούχους.

08:22 Ο Βάντιμ Τόκαρ, ο δήμαρχος του χωριού Μακάριφ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι 132 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι.

Τα περισσότερα από τα πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους, είπε ο αιρετός, κατηγορώντας για τους θανάτους των πολιτών αυτών τον ρωσικό στρατό. Ο δήμαρχος του Μακάριφ είπε ακόμη ότι το 40% του χωριού έχει καταστραφεί και ότι η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου έχουν κοπεί.

Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

08:10 Στην τακτική ημερήσια ενημέρωσή του για την κατάσταση στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται κατά αμάχων στην Ουκρανία, όπως αυτοί που σκοτώθηκαν την Παρασκευή, από την πυραυλική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην περιοχή Ντονμπάς, τη Μαριούπολη και την Μικολάγιφ, υποστηριζόμενες από συνεχείς εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ στην Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Αμυνας.

Η ουκρανική αντίσταση εξακολουθεί να αποτρέπει τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να εγκαθιδρύσει χερσαίο διάδρομο ανάμεσα στην Κριμαία και το Ντονμπάς, επεσήμανε επίσης το Λονδίνο

