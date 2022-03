LIVE: Επιχείρηση «ισοπεδώστε το Κίεβο» – κι αν η Κίνα βοηθήσει τους Ρώσους;

Οι Ρώσοι συνεχίζουν τους ανελέητους βομβαρδισμούς σε όλες τις πόλεις που έχουν θέσει ως στόχο, από τη Μαριούπολη στον Νότο, ως το Λβιβ στα δυτικά και βεβαίως το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ένα δημοσίευμα εμφανίζει την Κίνα να έχει δεχτεί -αλλά όχι αποδεχτεί ακόμα- αίτημα της Ρωσίας για στρατιωτική συνδρομή στην Ουκρανία καθώς ο πόλεμος έχει διαρκέσει περισσότερο απ’ όσο ανέμεναν οι επιτελείς του Βλαντίμιρ Πούτιν.

09:02 Η Μόσχα δεν βλέπει λόγο να σταλούν κυανόκρανοι του ΟΗΕ στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πιοτρ Ιλίισεφ, διευθυντής του τμήματος διεθνών οργανισμών του ρωσικού υπουργείου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειρηνευτική δύναμη όσο η Ρωσία έχει τον έλεγχο, σύμφωνα με το RIA.

07:33 Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο, μετέδωσε η κρατική ουκρανική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γερασένκο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

07:15 Ο αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης» της προσαρτημένης στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας υποστήριξε ότι υπάρχει πλέον χερσαίος διάδρομος που συνδέει τη χερσόνησο με την περιοχή των φιλορώσων αυτονομιστών, το Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Γκιόργκι Μουράντοφ είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δρόμο που οδηγεί από την Κριμαία στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με τον Μουράντοφ, αυτό θα επιτρέψει να σταλούν στους κατοίκους της περιφέρειας Ντανιέτσκ «ανθρωπιστική βοήθεια».

07:12 Το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

06:45 Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα επέκρινε την πολιτική της Γερμανίας έναντι της Ρωσίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Παρεμβαίνοντας κατά τη διάρκεια εκπομπής του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ARD, το βράδυ της Κυριακής ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας είπε πως το Βερολίνο φέρει ευθύνη διότι συνέβαλε η Ρωσία να βρεθεί στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα. Πρόσθεσε ότι εξαιτίας αυτού, ελπίζει πως το Βερολίνο θα λάβει μέτρα που θα μπορέσουν να σταματήσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αποκαλώντας τη Γερμανία και την Ουκρανία «χώρες-εταίρους», ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι το Βερολίνο θα βοηθήσει τον ουκρανικό στρατό να εξασφαλίσει τα όπλα που χρειάζεται, θα τιμωρήσει τη Ρωσία με σκληρότερες κυρώσεις και θα υποστηρίξει το Κίεβο στην προσπάθειά του με σκοπό την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

06:02 Οι ρωσικές αρχές, οι οποίες έχουν πλέον σκληρύνει πολύ τον τόνο έναντι των ξένων εταιρειών που ανακοινώνουν πως πρόκειται να εγκαταλείψουν τη χώρα, απείλησαν ανοικτά ορισμένες εξ αυτών, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες συλλήψεις ηγετικών στελεχών τους ή κατασχέσεις πόρων τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ρώσοι εισαγγελείς έκαναν τις προειδοποιήσεις αυτές με κλήσεις, επιστολές ή επισκέψεις σε εταιρείες όλων των τομέων — από την Coca-Cola, τη McDonalds, την Procter & Gamble, την IBM και τη Yum Brands, ως τη μητρική εταιρεία των αλυσίδων KFC και Pizza Hut, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές.

05:17 Περισσότεροι από οκτακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Κυριακή στη Ρωσία, όπου καταγράφηκε κύμα κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Διαδηλώσεις έγιναν σε τουλάχιστον 35 πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθες, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info. Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του επιβεβαίωσε κάπου 300 συλλήψεις σε κινητοποίηση που έγινε χωρίς την άδεια των αρχών στην πρωτεύουσα Μόσχα.

04:49 Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, δυόμισι εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία.

«Ο εχθρός συγκεντρώσει σχηματισμούς και μετακινεί στρατηγικά αποθέματα στα σύνορά μας», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο εκτιμώντας πως πρέπει να αναμένονται νέες επιθέσεις στο Χάρκοβο, στη Σούμι και στο Μπρόβαρι, προάστιο του Κιέβου.

04:22 Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι συνδιαλέξεις ακολούθησαν αυτή που είχε ο γάλλος πρόεδρος το Σάββατο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οπως ανακοινώθηκε από το μέγαρο των Ηλυσίων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Μακρόν – Μπάιντεν συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να αυξηθεί η βοήθεια στην Ουκρανία και να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

01:47 Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Γιανγκ Τζιετσί στη Ρώμη τη Δευτέρα, προειδοποίησε το Πεκίνο ότι θα αντιμετωπίσει «με απόλυτη βεβαιότητα» συνέπειες εάν βοηθήσει τη Μόσχα να αποφύγει τις βαριές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

01:40 Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα αεροφωτογραφίες από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των Ρώσων στη μαρτυρική Μαριούπολη.

01:01 Επτά νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υγείας Βίκτορ Λιάσκο.

Τα νοσοκομεία αυτά θα πρέπει να ανοικοδομηθούν εκ θεμελίων, έχουν ισοπεδωθεί εξαιτίας βομβαρδισμών, είπε ο Λιάσκο, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Αλλες εκατό και πλέον εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του πολέμου.

00:10 Ενας κύκλος διαπραγματεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του oυκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022