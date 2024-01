Λίβανος: Νεκρός ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ από πυραυλική επίθεση

Ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε επίθεση στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές των διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων τη Δευτέρα.

Πρόκειται για τον Γουίσαμ Ταουίλ, αναπληρωτή επικεφαλής μονάδας της επίλεκτης δύναμης Radwan της οργάνωσης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο Ταουίλ μαζί με ένα ακόμη στέλεχος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους χτυπήθηκε από πύραυλο στο λιβανέζικο χωριό Ματζντάλ Σελμ.

Wissam al-Tawil, known as Jawad, a key Hezbollah area commander, was reportedly killed in an Israeli strike in Khirbat Salem, Lebanon. Jawad, a reportedly significant figure within Hezbollah, played a pivotal role in the organization's operations southern Lebanon. Source: Reuters pic.twitter.com/tLcFs6WyFp

«Πρόκειται για ένα πολύ οδυνηρό χτύπημα» για τη φιλοϊρανική οργάνωση σχολίασε στο Reuters μία πηγή υπηρεσιών ασφαλείας. Αλλη πηγή, αναφερόμενη στην εξέλιξη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τώρα η κατάσταση θα φουντώσει».

Ο Γουίσαμ Ταουίλ «είχε ηγετικό ρόλο στη διαχείριση των (στρατιωτικών) επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ στον νότο», σημείωσε έτερος αξιωματούχος ασφαλείας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό του στο νότο», πρόσθεσε.

Εικόνες και πλάνα που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να καταγράφουν τις στιγμές αμέσως μετά το στοχευμένο πλήγμα στο όχημα, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες, ωστόσο δεν ήταν εφικτό να διασταυρωθούν, σε πρώτο χρόνο, ως προς τη γνησιότητά τους.

#Hezbollah Wissam al-Tawil, the deputy head of a unit within the Radwan force were killed today when the car was hit in a strike on the Lebanese village of Majdal Selm.pic.twitter.com/ltLgYzjxLW

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 8, 2024