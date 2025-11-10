Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέχθηκα απειλές όταν πήγα να τα βάλω με την «επιδοματοφαγία»

Σε ανάκτηση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ από πρόσωπα που εκμεταλλεύονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις οδήγησαν οι αποφάσεις που έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο της θητείας του Σπήλιου Λιβανού, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Ο πρώην υπουργός, αναφερόμενος στο σύστημα πληρωμής των κοινοτικών ενισχύσεων, περιέγραψε ένα πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο -όπως είπε- την αντιμετώπιση της «επιδοματοφαγίας» και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οργανισμού που «ήταν εγκλωβισμένος σε ένα διαχρονικό σύστημα παθογενειών».

Υποστήριξε ότι επί υπουργίας του προχώρησε στον σχεδιασμό έξι μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του οργανισμού.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την ολοκλήρωση των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, την πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, τη χρήση της πλατφόρμας OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ, καθώς και την προκήρυξη ανοιχτών διαγωνισμών για την επιλογή τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις για τον περιορισμό των ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων και αμνοεριφίων, η αυστηροποίηση των ελέγχων και η αντιμετώπιση μη νόμιμων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα απέφεραν άμεσα αποτελέσματα.

«Διαμορφώσαμε και υλοποιήσαμε μια πολιτική μετασχηματισμού του οργανισμού, χωρίς να υπάρξει διακινδύνευση της καταβολής των ενισχύσεων του 2021», ανέφερε ο πρώην υπουργός, σημειώνοντας ότι ήταν ο πρώτος που ανέδειξε δημόσια το φαινόμενο της επιδοματοφαγίας. «Λοιδορήθηκα, απειλήθηκα -ακόμη και η οικογένειά μου- προπηλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα», πρόσθεσε.

Για τους ελέγχους, είπε ότι διενεργήθηκαν συνολικά 57.897 επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι και 35.312 έλεγχοι με τηλεσκοπική μέθοδο σε 234.261 αγροτεμάχια αποφέροντας 34.403.754 ευρώ το έτος 2021, όταν τα αντίστοιχα ποσά που είχε εισπράξει το υπουργείο τα προηγούμενα έτη απ’ τους ελέγχους ήταν 6.392.409 ευρώ το 2017, 7.956.830 ευρώ το 2018, 6.963.231 ευρώ το 2019 και 9.038.383 ευρώ το 2020.

«Πετύχαμε έτσι να προειδοποιήσουμε εμπράκτως ότι η διαχρονική ασυδοσία στην κατανομή των αγροτικών κοινοτικών πόρων θα λάβει τέλος, και ότι σταδιακά θα επιτευχθεί μία αλλαγή νοοτροπίας στους ελέγχοντες και τους ελεγχόμενους διά του υποδείγματος» ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για τι προθέσεις μου, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα βέβαια να αναλάβω το κόστος των επιλογών μου, όπως στην πορεία προέκυψε».

Η «τεχνική λύση» και οι αντιδράσεις από τους παράγοντες της Κρήτης

Για το θέμα της «τεχνικής λύσης» είπε χαρακτηριστικά: «Ερχόμενος αντιμέτωπος με τους αριθμούς έμεινα εμβρόντητος, καθώς ήταν ηλίου φαεινότερο ότι υπήρχε μια ραγδαία και αφύσικη αύξηση του αριθμού των αμνοεριφίων σε συγκεκριμένες κτηνοτροφικές περιοχές της επικράτειας καθώς, επίσης, και μια τεράστια αύξηση στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος», σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εμφανιζόταν μια σωρευτική αύξηση των δηλώσεων κατά 708,7%.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα των ψευδών δηλώσεων και της ψευδούς κατανομής βοσκοτόπων και δικαιωμάτων και καθώς οι ριζικές αλλαγές δεν ήταν εφικτές εκείνη τη στιγμή ενόψει καταβολών του 2021, ο κ. Λιβανός είπε ότι ζήτησε από τους επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπηρεσιακούς συνεργάτες και τη νομική υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, να ενσωματωθούν κανόνες που θα απέκλειαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την διαστρέβλωση των διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας τις μεθοδεύσεις που είχαν διαπιστωθεί. Ετσι, προέκυψε ένα πλέγμα τριών υπουργικών αποφάσεων, «που άλλαξαν πραγματικά το πλαίσιο και έφεραν αμέσως πλούσια αποτελέσματα καθώς εξοικονομήθηκαν περίπου 35.000.000 ευρώ».

Οπως ανέφερε, μάλιστα, ο κ. Λιβανός, με την ανακοίνωση και εφαρμογή των εξυγιαντικών αυτών νομοθετικών επιλογών, δημιουργήθηκαν έντονες εστίες αντίδρασης από πρόσωπα που θίγονταν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την «επικήρυξή» του σε αφίσες, οι οποίες είχαν αναρτηθεί δημοσίως, καθώς και με την οργάνωση δύο συλλαλητηρίων, όπου μεταξύ των οργανωτών ήταν οι γνωστοί “αγροτοπατέρες” της Κρήτης υπογραμμίζοντας ότι «φυσικά οι αντιδράσεις αυτές δεν επηρέασαν την πολιτική μας».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, αν γνώριζε τον επονομαζόμενο «Φραπέ», είπε ότι ο Ξυλούρης επιδίωξε δεκάδες φορές να τον συναντήσει και απ´ό,τι του είπαν οι συνεργάτες του στο υπουργείο, «ήταν ιδιαίτερα έντονος και με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και με χαρακτήριζε εχθρό της Κρήτης, απαιτώντας να έρθουμε σε επαφή».

«Δεν τον είδα ποτέ. Προσωπική επαφή μαζί του δεν είχα αν και δεν αποκλείεται μία φορά, όπως μου είπαν οι συνεργάτες μου, να είχε έλθει μαζί με αντιπροσωπεία», είπε χαρακτηριστικά.

