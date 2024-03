Λιθουανία: Χτύπησαν με σφυρί συνεργάτη του Ναβάλνι

Ενας από τους στενότερους συνεργάτες του Αλεξέι Ναβάλνι δέχθηκε επίθεση με σφυρί, την Τρίτη, έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Γιούλια Ναβάλναγια, Κίρα Γιάρμις.

«Ο Βολκόφ μόλις δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και του έριξε σπρέι στα μάτια, προτού αρχίσει να χτυπά τον Λεονίντ με σφυρί», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Φωτογραφίες του τραυματισμένου Λεονίντ Βολκόφ κυκλοφόρησαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο Βολκόφ είχε κατηγορήσει ευθέως τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι στη ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου.

Navalny's former chief of staff, Leonid Volkov was injured in a hammer attack outside of his Lithuania home pic.twitter.com/zbpM9fHMVc

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 12, 2024