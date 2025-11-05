Λήγει η απεργία των ταξί: Τα «βρήκαν» Κυρανάκης – Λυμπερόπουλος

Σε 24ωρη από 48ωρη που είχε αρχικά ανακοινωθεί μετατράπηκε η απεργία των ταξί, μετά τη συνάντηση που είχε το προεδρείο του ΣΑΤΑ με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, η συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα, κατά την οποία αναπτύχθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τόσο τους οδηγούς όσο και τους ιδιοκτήτες των ταξί, ενώ προσέθεσε ότι ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση να τα εξετάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει νεότερη συνάντηση των δύο πλευρών τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην απόφαση του ΣΑΤΑ να προχωρήσει σε λήξη της απεργίας και τα ταξί να επιστρέψουν ξανά στους δρόμους από τις 6 το πρωί της Πέμπτης 06/11.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση του ΣΑΤΑ με τον κ. Κυρανάκη μοιάζει να οδηγεί σε «λήξη» –τουλάχιστον προς το παρόν– την αντιπαράθεση που είχε πριν από μερικούς μήνες με τον κ. Λυμπερόπουλο.

