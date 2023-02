Με βίλες σε Μεσόγειο, Ατλαντικό, Αλπεις η πρώην του Πούτιν

Σε ένα από τα πλούσια συγκροτήματα κατοικιών στις ακτές της Μαρμπέγια, στο νότιο άκρο της Ισπανίας, ένα διαμέρισμα ανήκει στoν Αρτούρ Οτσερέτνι, σύζυγο της Λιουντμίλα Οτσερέτναγια. Βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών από τα παράλια της Μεσογείου, στη φημισμένη Costa del Sol (Ακτή του Ηλιου) και αγοράστηκε έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2014. Σήμερα, η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη.

Σε πρώτη ανάγνωση, το όνομα της συζύγου του ιδιοκτήτη μπορεί να μην θυμίζει κάτι, όμως πρόκειται για την πρώην σύζυγο του ανθρώπου που έχει σκορπίσει τον όλεθρο στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022: του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είναι ένα μόνο από τα πολλά πολυτελή ακίνητα που ανήκουν στην Οτσερέτναγια και τον κατά 20 χρόνια νεότερο δεύτερο σύζυγό της, τον οποίο παντρεύτηκε το 2015, δύο χρόνια μετά τη διάλυση του γάμου της με τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Μετά το διαζύγιο, η Οτσερέτναγια απέφυγε τη δημοσιότητα. Ο δεύτερος γάμος της κρατήθηκε μυστικός μέχρι που οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι είχε αλλάξει το επώνυμό της.

Σύμφωνα με το Politico, το ζευγάρι έχει αποφύγει προς το παρόν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης εναντίον ρώσων πολιτών, αλλά αυτό μπορεί να μην κρατήσει για πολύ ακόμα, και έτσι προσπαθεί να ξεφορτωθεί κάποια από τα ακίνητά του.

Ηδη, η Βρετανία έχει εντάξει την Οτσερέτναγια και τις δύο κόρες που απέκτησε με τον Πούτιν στη λίστα των κυρώσεων.

H δημοσιογράφος του Politico, Λεόνι Κιγέφσκι, επισκέφθηκε τα σημεία όπου βρίσκονται κάποια από τα πολυτελή ακίνητα του ζεύγους, και όπως είπε, η αξία τους σίγουρα δεν συμβαδίζει με τα δηλωμένα του εισοδήματα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναφέρει το δημοσίευμα, έφερε τις Βρυξέλλες αντιμέτωπες «με τα τεράστια ποσά και τα συχνά παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια που εισέρρεαν σχεδόν ανεξέλεγκτα από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, πριν ο πόλεμος ανατρέψει τη θερμή σχέση μεταξύ του ρωσικού χρήματος και ορισμένων από τους πιο πολυτελείς προορισμούς της Ευρώπης».

Η Λουντμίλα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν παντρεύτηκαν το 1983, όταν ο Πούτιν ήταν χαμηλόβαθμος αξιωματικός της KGB στο Λένινγκραντ (σήμερα Αγία Πετρούπολη) και η Λουντμίλα ήταν αεροσυνοδός της Aeroflot.

Τον ακολούθησε στη Δρέσδη, στην Ανατολική Γερμανία, όπου είχε τοποθετηθεί ως πράκτορας. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το ζευγάρι και οι δύο κόρες τους επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Πούτιν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως υπάλληλος στο γραφείο του δημάρχου.

Η Λουντμίλα κράτησε σχετικά χαμηλό προφίλ στη διάρκεια της πολιτικής ανόδου του συζύγου της στην κορυφή. Ακολούθησε τη δική της καριέρα μέχρι να εκλεγεί ο Πούτιν πρωθυπουργός και στη συνέχεια βοήθησε στη δημιουργία και τη λειτουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στην προώθηση της ρωσικής γλώσσας. Η Πούτινα συμμετείχε σε περιστασιακά κρατικά δείπνα και εκτελούσε τα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας, όπως οι τελετές για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κρεμλίνο, αλλά γενικά έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Καθώς ο Πούτιν εδραίωνε την εξουσία του –γράφει το Politico– άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές, που διαψεύδονταν επισήμως, για «άλλες γυναίκες» στη ζωή του, μεταξύ των οποίων και η χρυσή ολυμπιονίκης της γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα.

Η Λουντμίλα σιγά σιγά σταμάτησε να εμφανίζεται στο πλευρό του, μέχρι που το 2013 ανακοίνωσαν από κοινού ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει.

Η οικονομική τους σχέση όμως, φαίνεται ότι συνεχίστηκε, συνεχίζει το Politico. Οταν ο Πούτιν ρωτήθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων το 2014 αν σχεδίαζε να ξαναπαντρευτεί, απάντησε: «Πρέπει πρώτα να παντρέψω την πρώην σύζυγό μου Λουντμίλα και μετά θα σκεφτώ τον εαυτό μου».

Το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Γλώσσας, της πρώην συζύγου του, μετονομάστηκε σε Κέντρο για την Ανάπτυξη της Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Το 2016, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η Λουντμίλα είχε παντρευτεί τον Οτσερέτνι, τον πρόεδρό του.

Το ίδρυμα είχε αποκτήσει ένα πρώην κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της Μόσχας που κάποτε ανήκε στον παππού του Λέοντα Τολστόι. Το Σπίτι Βολκόνσκι είχε ανακαινιστεί και επεκταθεί από την κυβερνητική υπηρεσία ακίνητης περιουσίας, η οποία πρόσθεσε δύο νέους ορόφους στο ιστορικό κτίριο, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ιδρύματος του αντιφρονούντος Αλεξέι Ναβάλνι.

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών με τα πόδια από το Κρεμλίνο και αποφέρει στην Οτσερέτναγια εκατομμύρια δολάρια σε ενοίκια -τα οποία καταβάλλονται, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, σε μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο πατρικό της όνομα.

Την περίοδο του γάμου των Οτσερέτνι, η λίστα με τα ακίνητά τους μεγάλωνε. Ενα από τα δύο πολυτελή διαμερίσματα που τους ανήκουν στη Μαρμπέγια, αγοράστηκε από τον Αρτούρ το 2011 για περίπου 800.000 ευρώ και το δεύτερο το 2014 για περισσότερο από ένα εκατ. ευρώ. Τα διαμερίσματα παραμένουν στην ιδιοκτησία του, όπως προκύπτει από τα ληξιαρχικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico.

Αλλοι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει ακίνητα στη Μαρμπέγια είναι οι ηθοποιοί Χιου Γκραντ και (ο εκλιπών) Σον Κόνερι καθώς και ο Ριφάατ αλ Ασαντ, θείος του σύρου προέδρου. Ο ίδιος ο Πούτιν κατέχει μια βίλα στο γειτονικό θέρετρο Λα Ζαγκαλέτα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η περιοχή έχει γίνει πόλος έλξης για το ρωσικό χρήμα σύμφωνα με τον Χαβιέρ ντε Λουίς, εμπειρογνώμονα σε θέματα ακινήτων στη συνομοσπονδία πολιτών «Οικολόγοι σε Δράση». Περίπου 3.000 Ρώσοι ζουν επίσημα στη Μαρμπέγια, αλλά όπως είπε, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Πολλοί Ρώσοι βάζουν τα χρήματά τους σε ακίνητα ως επένδυση. Αγοράζουν, πωλούν – είναι μια πηγή εισοδήματος γι’ αυτούς», δήλωσε. Για όσους επιθυμούν να αποκρύψουν την πηγή των παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων, η αγορά ακινήτων προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να τα ξεπλύνουν.

Στη Μαρμπέγια, αυτό συμβαίνει κυρίως με την αγορά αδειών κατασκευής για μεμονωμένα σπίτια ή μεγαλύτερα έργα όπως ξενοδοχεία, τις οποίες στη συνέχεια πουλούν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.

Βάσει της επένδυσης του ζεύγους, θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της ισπανικής χρυσής βίζας, που δίνει το δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης στην ΕΕ σε όσους επενδύουν πάνω από 500.000 ευρώ. Δεν είναι γνωστό αν οι Οτσερέτνι την έχουν αποκτήσει.

Αν το ζευγάρι μπει στην λίστα των κυρώσεων της ΕΕ, θα χάσουν την πρόσβαση στο διαμέρισμά τους και τα χρήματά τους.

Μετά τη ρωσική εισβολή, η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 1.400 άτομα και οντότητες, οι ΗΠΑ σε σχεδόν 2.500 και το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου 1.600.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, δεν υπάρχει μεγάλη συμφωνία σχετικά με το ποιος ακριβώς, θα πρέπει να στοχοποιηθεί. Μόνο 639 άτομα και οντότητες είχαν υποστεί κυρώσεις και από τις τρεις πλευρές μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το Brookings Sanctions Tracker, το οποίο παρακολουθεί τις κυρώσεις που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δύο κόρες του Πούτιν και της Οτσερέτναγια, καθώς και η φερόμενη ως σύντροφος του ρώσου προέδρου, η Ολυμπιονίκης Καμπάεβα.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν αφήσει μέχρι στιγμής εκτός της λίστας την Οτσερέτναγια και τον σύζυγό της.

Η ΕΕ τείνει να μην χρησιμοποιεί τιμωρητικές κυρώσεις για παλιότερες ενέργειες, σύμφωνα με τον Βίκτορ Βίνκλερ, δικηγόρο που ειδικεύεται στην πολιτική κυρώσεων. Πρόθεση των Βρυξελλών είναι να τις επιβάλει σε όσους μπορεί να συμβάλουν σε περαιτέρω ατασθαλίες ή να αποκομίζουν οφέλη.

Για να επιβληθούν κυρώσεις σε ένα πρόσωπο από την ΕΕ, το όνομά του πρέπει να προταθεί από μια κυβέρνηση και στη συνέχεια να συμφωνηθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ. Αρκετοί διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν στο Politico ότι δεν γνώριζαν ότι κάποια χώρα είχε προτείνει την επιβολή κυρώσεων στους Οτσερέτνι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν δημόσιες αποδείξεις ότι το ζεύγος απέκτησε την περιουσία του παράνομα, αλλά η αξία των ακινήτων φαίνεται να υπερβαίνει τις γνωστές πηγές εισοδήματός του.

Ήδη, το Ιδρυμα κατά της Διαφθοράς και η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζητούν να προστεθούν οι Οτσερέτνι στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ.

Η επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας του Ιδρύματος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Μαρία Πέβτσιχ, συμφωνεί: «Φυσικά, πιστεύω ότι πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις. Η πρώην σύζυγος του Πούτιν, η γυναίκα με την οποία πέρασε δεκαετίες, η μητέρα των παιδιών στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, δεν έχει τιμωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξήγηση γι’ αυτό», δήλωσε.

While the Western leaders were discussing how to effectively sanction Russia and support Ukraine at the @wef in Davos, a flat of Putin’s ex-wife could literally be seen in their backdrop. And it still remains unseized. 3/3 pic.twitter.com/Qt0Y7P7BJ8

— The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) January 20, 2023