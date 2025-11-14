Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν διώροφο λεωφορείο φαίνεται να έπεσε με φόρα σε στάση στο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας στην περιοχή Östermalm, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εφημερίδα Εχpressen μιλά για τρεις νεκρούς.

DEVELOPING: Bus plows into a bus stop in Stockholm — 5 injured, 2 in serious condition — Expressen pic.twitter.com/EMrR11qJTY — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασθενοφόρων και μονάδων της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο, όπου επικρατεί χάος.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν έχει κάποια υποψία εγκληματικής ενέργειας αυτή τη στιγμή.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Υπεύθυνος επιχειρήσεων της υπηρεσίας διάσωσης της Στοκχόλμης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες στο σημείο, με κάποιους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

