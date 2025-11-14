247
Κόσμος

Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασθενοφόρων και μονάδων της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης, όπου επικρατεί χάος

14 Νοεμβρίου 2025, 17:46
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν διώροφο λεωφορείο  φαίνεται να έπεσε με φόρα σε στάση  στο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας στην περιοχή Östermalm, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εφημερίδα Εχpressen μιλά για τρεις νεκρούς.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασθενοφόρων και μονάδων της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο, όπου επικρατεί χάος.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν έχει κάποια υποψία εγκληματικής ενέργειας αυτή τη στιγμή.

Υπεύθυνος επιχειρήσεων της υπηρεσίας διάσωσης της Στοκχόλμης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες στο σημείο, με κάποιους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

