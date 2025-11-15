Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες στην εθνική Λαμίας, στην Υλίκη – έξι τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11) στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Υλίκης, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες που ταξίδευαν προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το συμβάν έγινε γύρω στις 5:30 το πρωί, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια να διανύσει ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, πριν ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε επιβάτες, καθώς και ο οδηγός, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Θήβας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

