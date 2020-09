«Letter to you»: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιστρέφει με νέο άλμπουμ

Έτοιμη είναι η 10ή κατά σειρά δισκογραφική δουλειά του «Αφεντικού», όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι φανατικοί θαυμαστές του.

Το άλμπουμ «Letter To You», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει εννέα ολοκαίνουργια τραγούδια, γραμμένα πολύ πρόσφατα από τον ίδιο αλλά και τρία κομμάτια που είχαν γραφτεί την δεκαετία του ’70 αλλά δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσι μαζί με την εξαιρετική μπάντα του, την E Street Band.

Κλεισμένοι για ώρες, καθημερινά, όλοι μαζί, στο υπερπολυτελές στούντιο του σπιτιού του, ηχογράφησαν τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος από το τελικό αποτέλεσμα: «Αγαπώ την συναισθηματική φύση του «Letter To You». Και αγαπώ τον ήχο της E Street Band που παίζει τελείως live στο studio, με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Φτιάξαμε τον δίσκο μόνο μέσα σε πέντε μέρες και τελικά είναι μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ» εξομολογείται κάνοντας την ανυπομονησία των φαν της μουσικής του ακόμη μεγαλύτερη.

Εδώ ένα πρώτο δείγμα από το νέο του άλμπουμ, με το ομώνυμο τραγούδι:

Τo “Letter to You” περιλαμβάνει και νέες ηχογραφήσεις από τρεις μη κυκλοφορημένες συνθέσεις του από την δεκαετία του ‘70: “Janey Needs a Shooter”, “If I Was the Priest” και “Songs for Orphans”, που όλα τους είχαν γραφτεί πολύ πριν το 1973 και το ντεμπούτο άλμπουμ του Μπρους, το “Greetings from Asbury, NJ”.

Αναλυτικά τα 12 κομμάτια του άλμπουμ:

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Songs For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams

Γενικά πάντως τα τελευταία χρόνια, κάθε λίγο και λιγάκι το «Αφεντικό» έχει και από μια νέα αφορμή να μας απασχολεί.

Η αυτοβιογραφία του Σπρίνγκστιν, “Born to Run” και το συνοδευτικό της album “Chapter and Verse” κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2016.

To 2019, o Μπρους κυκλοφόρησε το “Western Stars”, τον πρώτο του δίσκο μετά από πέντε χρόνια και μαζί με τον, επί χρόνια, συνεργάτη του Tομ Ζίμι, σκηνοθέτησαν το “Western Stars”, μία ταινία που κυκλοφόρησε από την Warner Bros.