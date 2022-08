«Let’s go Greece, Πάμε Ελλάς»! – Το βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τον αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας

Ενα έξυπνο και χιουμοριστικό βίντεο έφτιαξε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, θέλοντας να δείξει τη στήριξή της στην ελληνική ομάδα μπάσκετ, που παίζει την Παρασκευή το βράδυ στις εννιά η ώρα με την Τουρκία.

Οι άνθρωποι της πρεσβείας φαίνεται ότι συνεργάστηκαν άψογα για να αποθεώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όλη την εθνική μας ομάδα.

Απολαύστε το βίντεο.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let’s go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 19, 2022