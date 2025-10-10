309
Νέα προσπάθεια από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί να σώσει τη γαλλική οικονομία και όχι μόνο | REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool
Κόσμος

Λεκορνί επέλεξε και πάλι ο Μακρόν για πρωθυπουργό

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο Λεκορνί

Protagon Team Protagon Team 10 Οκτωβρίου 2025, 23:45
Μία νέα ευκαιρία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί να δοκιμάσει την τύχη του ως πρωθυπουργός της Γαλλίας, έδωσε ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε μία κίνηση που μάλλον υποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν πολλοί πρόθυμοι να αναλάβουν τον πρωθυπουργικό θώκο, ο οποίος, μοιάζει να έχει μετατραπεί  σε ηλεκτρική καρέκλα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Γαλλία έχει αλλάξει έξι πρωθυπουργούς, με τον Λεκορνί να καλείται, εκ νέου, να πείσει το διαιρεμένο κοινοβούλιο να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026,  ο οποίος περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις δαπανών, ώστε η Γαλλία να κατορθώσει να μειώσει έλλειμμα και χρέος.

Με τον διορισμό του Λεκορνί, ο Μακρόν ρισκάρει να προκαλέσει την οργή των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η καλύτερη διέξοδος από τη βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών στη Γαλλία θα ήταν είτε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, είτε να παραιτηθεί.

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X (Twitter). «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτή την αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Της απόφασης Μακρόν είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τους επικεφαλής των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, η οποία αποδείχθηκε άκαρπη, ενώ κανείς εξ αυτών δεν δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει την όποια νέα κυβέρνηση.

