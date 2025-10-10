Λεκορνί επέλεξε και πάλι ο Μακρόν για πρωθυπουργό

Μία νέα ευκαιρία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί να δοκιμάσει την τύχη του ως πρωθυπουργός της Γαλλίας, έδωσε ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε μία κίνηση που μάλλον υποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν πολλοί πρόθυμοι να αναλάβουν τον πρωθυπουργικό θώκο, ο οποίος, μοιάζει να έχει μετατραπεί σε ηλεκτρική καρέκλα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Γαλλία έχει αλλάξει έξι πρωθυπουργούς, με τον Λεκορνί να καλείται, εκ νέου, να πείσει το διαιρεμένο κοινοβούλιο να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις δαπανών, ώστε η Γαλλία να κατορθώσει να μειώσει έλλειμμα και χρέος.

Με τον διορισμό του Λεκορνί, ο Μακρόν ρισκάρει να προκαλέσει την οργή των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η καλύτερη διέξοδος από τη βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών στη Γαλλία θα ήταν είτε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, είτε να παραιτηθεί.

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X (Twitter). «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτή την αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Της απόφασης Μακρόν είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τους επικεφαλής των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, η οποία αποδείχθηκε άκαρπη, ενώ κανείς εξ αυτών δεν δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει την όποια νέα κυβέρνηση.

