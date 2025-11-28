Λειψυδρία: Η έκτακτη ανάγκη φέρνει έργα με απευθείας αναθέσεις

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ / και συγκεκριμένα της ολομέλειας του κλάδου Υδάτων), κατόπιν αιτήματος της ΕΥΔΑΠ, η Αττική κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους υδάτινους πόρους λόγω λειψυδρίας.

Ετσι, για ένα πρόβλημα που χρόνο με τον χρόνο γινόταν όλο και πιο έντονο χωρίς καίριες παρεμβάσεις από την ΕΥΔΑΠ και τις άλλες αρμόδιες Αρχές ως προς την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της πρωτεύουσας και όχι μόνο, προκρίνεται τώρα η λύση των fast track έργων. Ως αρχή, θα ενισχυθούν οι ταμιευτήρες Ευήνου και Μόρνου ανοίγοντας την πόρτα στη «δοκιμασμένη» μέθοδο των απευθείας αναθέσεων, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη (η οποία ανατέθηκε κατόπιν εορτής στο Πολυτεχνείο).

Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος κατεπείγον αίτημα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα αποθέματα νερού καταγράφουν δραματική πτώση (παρά την όποια αισιοδοξία δίνουν οι τελευταίες βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου, με αποκορύφωμα αυτές της κακοκαιρίας Αdel το 48ωρο 27 και 28 Νοεμβρίου).

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιλαμβάνει πλέον μόλις 160,6 εκατ. m³ νερού, 40% λιγότερο από πέρυσι, όταν ο συνολικός όγκος των τεσσάρων ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ εμφανίζει μείωση σχεδόν 37%.

Υπουργείο Περιβάλλοντας και ΕΥΔΑΠ ενεργοποιούν πλέον το άρθρο 55 του νέου νόμου περί έργων εθνικής προτεραιότητας, υιοθετώντας διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλία. Στόχος είναι η άμεση θωράκιση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο υδρολογικής κατάρρευσης, τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική.

Η κήρυξη μιας περιοχής και δη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει πάντως «πράσινο φως» για fast track διαδικασίες στην υλοποίηση των απαιτούμενων (εδώ και χρόνια) έργων: ταχεία εκπόνηση μελετών, ανάθεση και υλοποίηση έργων και κρίσιμων παρεμβάσεων, ακόμη και (ή μήπως κυρίως;) με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, οι δήμοι θα μπορούν πλέον να εξασφαλίζουν άμεσα χρηματοδότηση για δίκτυα, ενίσχυση αποθεμάτων και υποδομές αφαλάτωσης, αξιοποιώντας πόρους στους οποίους μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση ή/και δεν μπορούσαν να κινητοποιήσουν.

