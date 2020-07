Λευκός Οίκος: Θετικός στον κορονοϊό ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας ακόμα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, και μάλιστα ο πιο υψηλόβαθμος στην κυβέρνηση έως τώρα. Πρόκειται για τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Ρόμπερτ Ο’Μπράιεν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 54χρονος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και βρίσκεται σε απομόνωση σε μία ασφαλή τοποθεσία, από όπου συνεχίζει να δουλεύει.

Οι Αμερικανοί επιβεβαιώνουν ότι ο Ο’Μπράιεν δεν έχει έρθει σε κοντινή επαφή με τον πρόεδρο Τραμπ ή τον αντιπρόεδρο Πενς εδώ και μέρες.

Δεν είναι γνωστό πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ο’Μπράιεν ήρθε σε επαφή με τον Τραμπ, αλλά σίγουρα βρίσκονταν μαζί πριν από δύο εβδομάδες σε ένα ταξίδι στο Μαϊάμι.

Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Ο’Μπράιεν βρισκόταν εκτός γραφείου εδώ και μία εβδομάδα και ήρθε σε επαφή με τον ιό σε μία οικογενειακή εκδήλωση. Σύμφωνα με τον Guardian, ο σύμβουλος του προέδρου είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη στα μέσα του Ιουλίου. Μάλιστα, σε αρκετές φωτογραφίες του με τους συναδέλφους του φαίνεται ότι δεν φοράει μάσκα.

Very productive meeting with my #French, #German, #Italian, and #UK counterparts. We discussed the major threats and challenges facing the United States and #Europe, as well as new ways to work together in the post-#COVID19 world. pic.twitter.com/DGrSUjYEQw

— NSC (@WHNSC) July 14, 2020