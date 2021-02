Λευκός Οίκος: Η πρώτη παραίτηση εκπροσώπου του Μπάιντεν για ανάρμοστη συμπεριφορά

Παραιτήθηκε τελικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Τζο Μπάιντεν, που φέρεται να απείλησε επανειλημμένα μια δημοσιογράφο, η οποία έκανε ρεπορτάζ για την προσωπική του ζωή.

Την Παρασκευή, ο Τι Τζέι Ντάκλο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα, αλλά την επόμενη ημέρα, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει όσους εργάζονται για αυτόν ότι δεν θα ανεχθεί καμία παρεκτροπή, λέγοντας ότι «δεν αστειεύεται» και αναμένει απ’ όσους συνεργάζονται μαζί του να δείχνουν σεβασμό στους συνομιλητές τους, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα τους απολύσει επί τόπου».

Το Vanity Fair ανέφερε την Παρασκευή ότι ο 32χρονος Τι Τζέι Ντάκλο είπε σε μια δημοσιογράφο του Politico, την Τάρα Παλμέρι «θα σε καταστρέψω» και προέβη σε σεξιστικά σχόλια σε βάρος της, όταν τον ρώτησε για τη σχέση του με μια άλλη δημοσιογράφο, την Αλέξι ΜακΚάμοντ του ιστότοπου Axios και για τα ζητήματα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Ο Ντάκλο ήταν μέλος της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν και στη συνέχεια έγινε αναπληρωτής της Τζεν Ψάκι, της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Ο Τι Τζέι Ντάκλο ζήτησε συγγνώμη από τη δημοσιογράφο με την οποία είχε μια θυελλώδη συζήτηση για την προσωπική ζωή του», σχολίασε την Παρασκευή η Ψάκι.

Το Σάββατο, τελικά, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας γνωστοποίησε την παραίτηση του Ντάκλο.

Ο ίδιος είπε σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Twitter πως «καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τη λύπη μου, την ντροπή μου και την αηδία μου για τη συμπεριφορά μου».

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB

— TJ Ducklo (@TDucklo) February 14, 2021