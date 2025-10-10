Λευκός Οίκος για Νομπέλ: Η πολιτική πάνω από την ειρήνη

Οχι από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά από τον Λευκό Οίκο ήρθε η πρώτη επίσημη αμερικανική αντίδραση στην απονομή του Νομπέλ Ειρήνης.

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την επιλογή της Επιτροπής Νόμπελ η οποία απένειμε το βραβείο Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αντί του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Εχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», ανέφερε στο Χ Στίβεν Τσέουνγκ, βοηθός του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Και έριξε το «καρφί»: «Η Επιτροπή Νομπέλ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν είχε ακόμη σχολιάσει την απόφαση για το Νομπέλ, αλλά δημοσίευσε τρία βίντεο στον λογαριασμό του στο Truth Social, στα οποία υποστηρικτές του πανηγυρίζουν τη συμφωνία για τη Γάζα.

