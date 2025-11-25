Λαβρόφ: Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ πρέπει να ακολουθεί όσα συμφωνήσαμε στην Αλάσκα

Ενα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα της κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ» κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία -το οποίο το Κίεβο και οι σύμμαχοί του θεώρησαν πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα- αλλά αναμένει μια τροποποιημένη «προσωρινή» εκδοχή αφού η Ουάσινγκτον ολοκληρώσει τον συντονισμό με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Αν η τροποποιημένη εκδοχή δεν αντανακλά αυτά που συζήτησαν ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η Ρωσία θα έχει μια πολύ διαφορετική θεώρηση της πρωτοβουλίας, σημείωσε ο Λαβρόφ, την ώρα που εκπρόσωποι της Ρωσίας φέρεται να προετοιμάζονται να έχουν περισσότερες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι εκτιμήσεις μας παραμένουν έγκυρες με την έννοια ότι οι βασικές προβλέψεις του (αρχικού) σχεδίου του Τραμπ στηρίζονται στην κατανόηση που επιτεύχθηκε στο Ανκορατζ στη ρωσοαμερικανική συνάντηση κορυφής φέτος τον Αύγουστο. Και αυτές οι αρχές αντανακλώνται εν γένει στο σχέδιο, το οποίο χαιρετίσαμε», υπογράμμισε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Το αρχικό σχέδιο απέκλειε σε μόνιμη βάση μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έβαζε όριο για τον στρατό της τα 600.000 μέλη, πρότεινε την παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία -ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη- και όριζε τη διεξαγωγή εκλογών από το Κίεβο εντός 100 ημερών.

Ολες αυτές οι ρήτρες φέρεται να έχουν έκτοτε τροποποιηθεί ή τεθεί στο περιθώριο προς το παρόν.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν πιέζει την Ουάσινγκτον να βιαστεί, αλλά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη Ρωσία το νέο προσωρινό κείμενο όταν θα είναι έτοιμο.

«Αν το πνεύμα και το γράμμα του Ανκορατζ σβηστεί όσον αφορά τη βασική κατανόηση που καθορίσαμε τότε, βεβαίως θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση (για τη Ρωσία)», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

