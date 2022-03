Λαβρόφ: Φερέφωνο των Δυτικών η Ουκρανία – Το μαιευτήριο είχε καταληφθεί από τους νεοναζί του Αζόφ

Η Δύση φταίει για τον πόλεμο, επανέλαβε από την Αττάλεια της Τουρκίας ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την άκαρπη συνάντηση που είχε με τον ουκρανό ομόλογό του και αφού χαρακτήρισε την Ουκρανία «φερέφωνο των Δυτικών», ξεκαθάρισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι αν εξαλειφθεί η ουκρανική απειλή για τη Ρωσία.

Οσο για το έγκλημα πολέμου με τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο είχε καταληφθεί από τους νεοναζί του Τάγματος του Αζόφ που -κατά δήλωσή του- χρησιμοποιούν αμάχους -μητέρες και παιδιά- ως ανθρώπινη ασπίδα.

«Να σταματήσει η τακτική των απειλών της Δύσης κατά της Ρωσίας», είπε ο Λαβρόφ. «Η Δύση δημιούργησε αυτή τη σύγκρουση αναγκάζοντας την Ουκρανία να επιλέξει μεταξύ Δύσης και Ρωσίας», επανέλαβε, όπως και τον ισχυρισμό ότι οι Ουκρανοί ετοίμαζαν επίθεση κατά των ρωσόφωνων στο Ντονμπάς.

«Θέλουμε μια Ουκρανία φιλική και αποστρατιωτικοποιημένη που δεν θα αποτελεί κίνδυνο για εμάς, όπου δεν θα υπάρχει ένα κράτος Ναζί, όπου δεν θα απαγορεύεται η ρωσική γλώσσα και η ορθόδοξη θρησκεία», ήταν ένα από τα σημεία των δηλώσεων Λαβρόφ που ξεχώρισαν.

Sky's Dominic Waghorn asks why the Ukrainians should take the Russian side seriously given it has invaded.

Sergei Lavrov answers saying he wants a "Ukraine which will be friendly" and "not creating a Nazi state".https://t.co/X3flQUBL0r

