Λάρι Σάμερς: «Βαθιά ντροπιασμένος» από τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Επσταϊν

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ και οικονομολόγος Λάρι Σάμερς δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από την Eπιτροπή Eποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που αποκαλύπτουν την αλληλογραφία του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επσταϊν, ο οποίος μάλιστα αποκαλούσε τον εαυτό του «δεξί χέρι» του Σάμερς.

Το Politico ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Σάμερς –πρώην υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μπιλ Κλίντον, 1999-2001, και υφυπουργός 1993-99– εξέφρασε βαθιά λύπη για τα παλιά μηνύματα με τον Επσταϊν.

«Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που προκάλεσαν», δήλωσε στο Politico.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον Επσταϊν. Ενώ θα συνεχίσω να εκπληρώνω τις διδακτικές μου υποχρεώσεις, θα αποσυρθώ από τις δημόσιες δεσμεύσεις μου ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς μου να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη και να επιδιορθώσω τις σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου».

Η αριστερή δεξαμενή σκέψης Center for American Progress ανέφερε στον Guardian ότι ο Σάμερς παραιτείται από τη θέση του ως «διακεκριμένου ανώτερου συνεργάτη».

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την έκκληση των νομοθετών και των δύο κομμάτων προς τις εταιρείες και τους θεσμούς να διακόψουν τις σχέσεις τους με τον Σάμερς.

Η δημοκρατική γερουσιαστής πρώην καθηγήτρια Νομικής στο Χάρβαρντ, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, δήλωσε στο CNN ότι ο Σάμερς πρέπει να λογοδοτήσει για τη μακροχρόνια σχέση του με τον Επσταϊν.

Εκτός από τον Σάμερς, τα email που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αποκάλυψαν πως ο Επσταϊν διατηρούσε επαφές με άλλους επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς παράγοντες, και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για παρότρυνση ανηλίκου κοριτσιού σε πορνεία.

«Για δεκαετίες, ο Λάρι Σάμερς υπηρετεί τους πλούσιους και τους καλά δικτυωμένους, αλλά η προθυμία του να συνάψει φιλίες με έναν καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία δείχνει τεράστια κακή κρίση», δήλωσε η Γουόρεν στο CNN.

«Αν είχε τόσο μικρή ικανότητα να αποστασιοποιηθεί από τον Τζέφρι Επσταϊν, ακόμη και μετά από όλα όσα ήταν δημοσίως γνωστά για τα σεξουαλικά του αδικήματα που αφορούσαν ανήλικα κορίτσια, τότε ο Σάμερς δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος για να συμβουλεύει τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα θεσμικά όργανα της χώρας μας –ή να διδάσκει μια γενιά φοιτητών στο Χάρβαρντ ή οπουδήποτε αλλού», τόνισε.

Ενας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Politico ότι οι θεσμοί πρέπει να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον Σάμερς, δεδομένης της σχέσης που είχε με τον Επσταϊν, ο οποίος σε ένα μήνυμα του Νοεμβρίου 2018 αναφερόταν στον εαυτό του ως «δεξί χέρι» του Σάμερς.

«Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Λάρι Σάμερς παραμένει αμειβόμενος συνεργάτης του Bloomberg News, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI και μόνιμος καθηγητής στο Χάρβαρντ», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στο Politico.

«Πόσες ακόμη αποκαλύψεις για τον ίδιο και το «δεξί του χέρι» χρειάζονται για να τον απομακρύνουν οι θεσμοί; Η βρετανική κυβέρνηση απέλυσε αμέσως τον πρεσβευτή της στις ΗΠΑ για πολύ λιγότερα», πρόσθεσε.

Εκτός από υπουργός Οικονομικών, ο Σάμερς ήταν διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας από το 2009 έως το 2010, επί Μπαράκ Ομπάμα, και πρόεδρος του Χάρβαρντ από το 2001 έως το 2006.

Ο Σάμερς είναι τώρα αντικείμενο νέας έρευνας που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να ξεκινήσει έρευνα για αρκετούς Δημοκρατικούς και ιδρύματα, καθώς τα ονόματά τους εμφανίστηκαν στα δημοσιοποιημένα αρχεία, που περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι ο ίδιος ο Τραμπ ίσως γνώριζε για την εγκληματική συμπεριφορά του Επσταϊν.

Η αλληλογραφία, από το 2013 έως τις αρχές του 2019, έδειξε ότι ο Σάμερς και ο Επσταϊν μοιράζονταν προσωπικές απόψεις για την πολιτική και τις ερωτικές σχέσεις. Ο Σάμερς έχασε τη θέση του ως πρόεδρος του Χάρβαρντ το 2006, έπειτα από σεξιστικά σχόλια για γυναίκες ακαδημαϊκούς, και τα email που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο εγκληματία, που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

«Προσπαθώ να καταλάβω γιατί η αμερικανική ελίτ πιστεύει ότι αν σκοτώσεις το μωρό σου στο ξύλο και το εγκαταλείψεις, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εισαγωγή σου στο Χάρβαρντ», έγραψε ο Σάμερς στον Επσταϊν σε ένα email του 2017. «Αλλά αν φλερτάρεις μερικές γυναίκες πριν από 10 χρόνια, δεν μπορείς να εργαστείς σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο ή σε μια δεξαμενή σκέψης. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ».

Αλλα email αποκαλύπτουν ότι ο Σάμερς προσέγγισε τον Επσταϊν για συμβουλές στον τομέα των ερωτικών σχέσεων.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Σάμερς φαίνεται ότι προώθησε ένα email από μια γυναίκα για να ζητήσει τη συμβουλή του Επσταϊν σχετικά με το πότε να απαντήσει.

«Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην απαντήσω για λίγο», έγραψε ο Σάμερς. Ο Επσταϊν απάντησε: «Αρχίζει ήδη να ακούγεται απελπισμένη :) ωραία».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σάμερς επανέλαβε ότι έχει μετανιώσει για τη σχέση του με τον Επσταϊν, μιλώντας στην πανεπιστημιακή εφημερίδα Harvard Crimson.

«Εχω μετανιώσει για πολλά στη ζωή μου», έγραψε. «Οπως έχω πει και πριν, η σχέση μου με τον Τζέφρι Επσταϊν ήταν ένα μεγάλο λάθος».

Η εφημερίδα του πανεπιστημίου ανέφερε επίσης ότι οι καθηγητές του Χάρβαρντ ήταν εξοργισμένοι από τις αποκαλύψεις στα email που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Η στενή φιλία μεταξύ του Επσταϊν και του Σάμερς που αποκαλύπτεται στα email, είναι αηδιαστική και ντροπιαστική», δήλωσε ο καθηγητής Στατιστικής, Τζόσεφ Μπλίτζσταϊν, στο Crimson.

Η Wall Street Journal είχε αναφερθεί στη σχέση μεταξύ του Σάμερς και του Επσταϊν, το 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2014 ο Σάμερς είχε ζητήσει από τον Επσταϊν συμβουλές για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για ένα εγχείρημα της συζύγου του, που σχετιζόταν με την ποίηση.

