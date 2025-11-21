Λαγκάρντ: Η ευρωπαϊκή οικονομία στηρίζεται σε έναν κόσμο που εξαφανίζεται

Η οικονομική ευημερία της Ευρώπης είναι «προσανατολισμένη σε έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Παράλληλα κάλεσε τους πολιτικούς να αφήσουν πίσω τους την αδράνεια και να αναλάβουν γρήγορα δράση, καθώς το «παλαιό υπόδειγμα ανάπτυξης» της Ευρώπης έχει καταστεί παρωχημένο και εξάρτησή της από τις εξαγωγές την καθιστά όλο και πιο ευάλωτη.

Μιλώντας στο European Banking Congress στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε στην εκτίμηση της ΕΚΤ που προέβλεπε ότι οι εξαγωγές της ευρωζώνης θα αυξάνονταν περίπου κατά 8% έως τα μέσα του 2025. «Στην πραγματικότητα, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου», είπε. Χωρίς να αναφέρει άμεσα τη Γερμανία, σημείωσε ότι «χώρες με μεγάλους βιομηχανικούς τομείς» έχουν αντιμετωπίσει «παρατεταμένη υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής». Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε στα επίπεδα του 2005 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τον ευρύτερο κλάδο της μηχανολογίας να εισέρχονται σε κρίση.

Η Λαγκάρντ κάλεσε τους υπεύθυνους της ΕΕ να ενισχύσουν την εγχώρια οικονομία, η οποία, όπως είπε, ήδη παρουσιάζει «λανθάνουσες δυνάμεις». «Η εμπειρία μας φέτος έδειξε ότι μια ανθεκτική εγχώρια οικονομία μπορεί να θωρακίσει την Ευρώπη απέναντι στις παγκόσμιες αναταράξεις», είπε.

Κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι σπατάλησαν τα τελευταία έξι χρόνια, κατά τα οποία «η εσωτερική μας αγορά έχει μείνει στάσιμη», και προειδοποίησε για μια διολίσθηση σε αργή αλλά σταθερή παρακμή. «Αλλα έξι χρόνια αδράνειας — και χαμένης ανάπτυξης — δεν θα ήταν απλώς απογοητευτικά. Θα ήταν ανεύθυνα», είπε. Οι οικονομικές αδυναμίες της Ευρώπης «δεν προκαλούν δραματικές κρίσεις», αλλά «διαβρώνουν την ανάπτυξη αθόρυβα, καθώς κάθε νέο σοκ μάς ωθεί σε μια ελαφρώς χαμηλότερη τροχιά», σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ. Προσέθεσε ακόμη ότι με τον καιρό αυτό συσσωρεύεται σε μια «ουσιαστική» οπισθοδρόμηση για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ, παρουσίασε μια λιγότερο αρνητική εικόνα σε ομιλία του στο ίδιο συνέδριο. Αν και η Ευρώπη έχει μείνει πίσω από τις ΗΠΑ ως προς την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και «θα μπορούσε και θα έπρεπε να τα πάει καλύτερα», ο Νάγκελ τόνισε ότι «μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει ότι το βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης σε σύγκριση με τις ΗΠΑ έχει εξελιχθεί λιγότερο άσχημα». Επέμεινε ότι η θέση της Ευρώπης «ίσως δεν είναι τόσο ζοφερή όσο συχνά παρουσιάζεται».

