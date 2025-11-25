Λαφαζάνης: Ψέματα όσα γράφει ο Τσίπρας για τον Πούτιν και το «ορφανοτροφείο»

Και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επί χρόνια σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, σχολίασε τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη».

«Εβγαλε το βιβλίο προφανώς για να δικαιολογήσει το παρελθόν. Οταν χρειάζεται να δικαιολογήσεις το παρελθόν, έχεις αποτύχει», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα.

«Αν όλοι οι συνεργάτες του ήταν αποτυχημένοι, πώς πέτυχε έργο;», διερωτάται ο κ. Λαφαζάνης, μιλώντας στο Pronews. Παραθέτει, δε, τη δική του –τότε– πρόταση για στροφή προς τη Ρωσία. «Να πάμε στη Ρωσία η οποία χρειάζεται αυτή την ώρα έναν αγωγό», ήταν το σχέδιο Λαφαζάνη το 2015. «Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μέτρων του μνημονίου. Εμείς, για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αν δεν φύγουμε από το ευρώ», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Και συνέχισε:

«Εμείς δεν ζητήσαμε από τη Ρωσία να καλύψει τις δανειακές μας ανάγκες […] Δεν ήταν δυνατό. Ηταν πολλά τα λεφτά, οι δανειακές υποχρεώσεις. Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν μια προκαταβολή –στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2015 για τον αγωγό South Stream 2– από 3 έως 5 δισ. ευρώ, όχι 300 εκατ. ευρώ που βλέπω στο βιβλίο του (Τσίπρα). Χρήματα τα οποία θα έδιναν μια μικρή ανάσα για να ανοίξουμε ένα δρόμο εξόδου από το ευρώ […].

»Είναι αποκύημα της φαντασίας του Τσίπρα αυτή η αναφορά του Πούτιν για τη χρηματοδότηση ορφανοτροφείου. Εμείς δεν ζητήσαμε αυτά τα λεφτά για να αποπληρώσουμε αυτά τα δάνεια ή για να φύγουμε από τη δύσκολη θέση. Είπα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Εμείς θέλαμε ανάσες για να κάνουμε τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, άμα χρειαζόταν. Δεν υπήρχε, όμως, σχέδιο (σ.σ.: της κυβέρνησης). Εγώ τα έλεγα αυτά […] Η ρωσική απάντηση ήταν θετική. Θα έδιναν αυτά τα λεφτά με αντάλλαγμα τα έσοδα που θα είχαμε εμείς από τον αγωγό […] Φεύγουμε από τη Μόσχα με μια συμφωνία και με την υπόσχεση στον Αλέξη για τα 5 δισ.»

