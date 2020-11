Lady Gaga, Λεμπρόν Τζέιμς και άλλοι σταρ πανηγυρίζουν για τoν Μπάιντεν

Ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές είναι σταρ του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Σακίρα, ο Λεμπρόν Τζέιμς, η Αριάνα Γκράντε, ο Εντουαρντ Νόρτον και η Lady Gaga.

Οι σταρ της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος και του αθλητισμού επαίνεσαν τον Μπάιντεν για το ότι ήταν «πολιτισμένος και συμπονετικός», προτρέποντάς τον να αρχίσει να εργάζεται σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.

Την καλύτερη ανάρτηση όλων έκανε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στην Αμερική και όλα πήγαν όπως τα ήθελε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε, ο Μπάιντεν νίκησε και ο Τζέιμς δεν άργησε να σχολιάσει τα νέα με ένα ωραιότατο φωτομοντάζ του στα social media.

Ο Λεμπρόν, συγκεκριμένα, πόσταρε τη φωτογραφία από την εντυπωσιακή «τάπα» που είχε κάνει στον Αντρέ Ιγκουοντάλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στους τελικούς του ΝΒΑ το 2016, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, βάζοντας, αντίστοιχα, τα πρόσωπα των Μπάιντεν και Τραμπ: το μήνυμα ήταν σαφές: ο Μπάιντεν σταμάτησε τον Τραμπ.

Τη σκυτάλη πήρε η Lady Gaga, αναφέροντας ότι «ο Τζο και η Κάμαλα έδωσαν στην υφήλιο ένα μάθημα καλοσύνης και γενναιότητας. Μόνο αγάπη για τον νέο πρόεδρο και την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ».

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020

Η Σακίρα, με την σειρά της, ανάρτησε ότι «πανηγύρισα μαζί με τα παιδιά μου αυτή τη νέα περίοδο ενότητας και θεραπείας των πληγών μας με επικεφαλής τον Μπάιντεν».

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect. — Shakira (@shakira) November 7, 2020

Η Αριάνα Γκράντε επίσης παραδέχθηκε πως συγκινήθηκε από τα νέα περί επικράτησης του Μπάιντεν.

Τέλος, ο (ορκισμένος οπαδός του Δημοκρατικού κόμματος) Εντουαρντ Νόρτον ξεκαθάρισε πως «αισθάνεται ανακούφιση. Οι ΗΠΑ ήταν άρρωστες και με τον Μπάιντεν πρόκειται να αρχίσει η διαδικασία της αποθεραπείας τους».