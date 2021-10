Ποια πανδημία, η Lady Gaga είναι στα καλύτερά της

Στην μετά το lockdown χρονιά, μια εποχή που πολλοί καλλιτέχνες της ποπ αγωνίζονται για την επανεκκίνηση της καριέρα τους, η Lady Gaga μετράει απλά τις επιτυχίες της. Τον περασμένο Ιανουάριο, στην τελετή της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, τραγούδησε το «The Star-Spangled Banner», μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου συμμετείχε στα γυρίσματα της νέας επικής ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Τελευταία Μονομαχία», και τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε ένα remix του σόλο άλμπουμ της του 2020. Και τώρα κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ της με ντουέτα με τον Τόνι Μπένετ.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, η σπουδαία αμερικανίδα σταρ θα πραγματοποιήσει εννιά συναυλίες στο Park MGM του Λας Βέγκας με τίτλο «Jazz & Piano», στις 24 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η πρεμιέρα του «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ, και τέσσερις ημέρες αργότερα θα παρουσιαστεί στο CBS μια συναυλία με τον Τόνι Μπένετ ηχογραφημένη ειδικά για την περίσταση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης. Τον ερχόμενο χειμώνα, έχει προγραμματιστεί η προβολή του «MTV Unplugged» επίσης με τον Μπένετ, ενώ για την επόμενη χρονιά υπάρχουν σχέδια για μια περιοδεία, που έχει αναβληθεί δύο φορές, για την υποστήριξη του πιο πρόσφατου σόλο άλμπουμ της, «Chromatica».

Μιλώντας στον Μαρκ Μάιερς της Wall Street Journal για τα μελλοντικά της projects,η Lady Gaga λέει: «Οσον αφορά την επιλογή τους δουλεύω πάνω σε ό,τι μου μιλάει και ό, τι αγγίζει την καρδιά μου. Ό, τι κάνω προέρχεται από την αγάπη και τον πόνο. Η πραγματική μου αγάπη είναι να κάνω το κοινό να χαμογελά με αυθεντικότητα».

Μεταξύ των projects που βασίστηκαν στα συναισθήματα ήταν το «Love for Sale» (Columbia/Interscope), ένα άλμπουμ στα πρότυπα του Κόουλ Πόρτερ, και ένα follow-up του «Cheek to Cheek» του 2014, που ηχογραφήθηκε το 2018, δύο χρόνια αφότου ο Μπένετ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ και ενώ οι συνέπειες της νόσου προχωρούσαν. «Εδωσα την ψυχή μου σε κάθε νότα αυτού του άλμπουμ. Το να τραγουδάω με τον Τόνι είναι η μεγάλη τιμή της ζωής μου», λέει η ερμηνεύτρια στον Μαρκ Μάιερς.

Η Lady Gaga συμφώνησε με τον Τόνι Μπένετ να ηχογραφήσουν το «Cheek to Cheek» αφού ερμήνευσε μαζί του το «The Lady Is a Tramp» για το άλμπουμ του «Duets II» πριν από 10 χρόνια. Και το 2014, ο Μπένετ πρότεινε το άλμπουμ αφιέρωμα στον Κόουλ Πόρτερ. Στο «Love for Sale», το ζευγάρι συνοδεύεται από μια μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων, το τζαζ κουιντέτο της Gaga και το κουαρτέτο τζαζ του Μπένετ.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε το 2018, ο Μπένετ φαίνεται λίγο αποκομμένος όταν δεν τραγουδά: «Μόλις ξεκινούσε η μουσική, ο Τόνι γνώριζε ακριβώς πού βρισκόταν», λέει η 35χρονη σταρ. «Αλλά παρακολουθώντας τον και νιώθοντας τι συνέβαινε, συνειδητοποιούσα ότι η φύση του άλλαζε και ότι μου είχε εμπιστευτεί αυτό το κομμάτι του στο στούντιο και στη σκηνή».

Ο 95χρονος Τόνι Μπένετ ήταν επίσης προτεραιότητά της καθώς η Lady Gaga προετοιμαζόταν πέρυσι για τον ρόλο της στην ταινία «House of Gucci», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Ανταμ Ντράιβερ, Τζάρεντ Λέτο, Αλ Πατσίνο και Τζέρεμι Αϊρονς. Λέει ότι προετοίμαζε επί έξι μήνες τον χαρακτήρα της Πατρίτσια Ρετζιάνι, και την ιταλική προφορά, η οποία της έμεινε για άλλους έξι μήνες.

«Ηξερα ότι θα έπαιζα μια δολοφόνο. Ηξερα επίσης πώς αισθάνεται ο Τόνι για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι Ιταλοί σε ταινίες με εγκλήματα. Ηθελα να κάνω την Πατρίτσια πραγματικό άνθρωπο, όχι καρικατούρα», λέει στην WSJ. Για να αποδώσει τη διάσταση και την αξιοπιστία του χαρακτήρα, η Gaga μελέτησε τη φωνητική ένταση και τη στάση της Πατρίτσια Ρετζιάνι: «Ενιωσα ότι για να τιμήσω τον Μαουρίτσιο και τους Ιταλούς η ερμηνεία μου θα έπρεπε να είναι αυθεντική, από τη σκοπιά μιας γυναίκας. Όχι Ιταλοαμερικανίδα αλλά Ιταλίδα», λέει.

Το drive και η εργασιακή ηθική της Gaga έχουν βαθιές ρίζες: «Επέλεξα να δουλέψω σε μια ταινία που είναι τοποθετημένη στην Ιταλία γιατί εκεί βρίσκεται η καρδιά μου», αποκαλύπτει η ιταλικής καταγωγής αμερικανίδα ερμηνεύτρια, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Τζερμανότα. «Οταν πήγα για τα γυρίσματα, πατούσα στο έδαφος κάθε μέρα ξέροντας ότι βρισκόμουν σε ένα μέρος, όπου ζούσε η οικογένειά μου πριν έρθει εδώ και δουλέψει πολύ σκληρά για να έχω εγώ μια καλύτερη ζωή».

Η περιοδεία «Chromatica» είχε προγραμματιστεί δύο φορές αλλά αναβλήθηκε τόσο πέρυσι όσο και φέτος το φθινόπωρο, εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα. Αντ ‘αυτής, η Lady Gaga κυκλοφόρησε το «Dawn of Chromatica», ένα άλμπουμ με remix των κομματιών του «Chromatica», σε συνεργασία με ανερχόμενους καλλιτέχνες: «Αγαπώ τους νέους καλλιτέχνες και τους υποστηρίζω», λέει στην WSJ. «Ολοι όσοι συμμετέχουν στο άλμπουμ έχουν κάτι να πουν και στην ερμηνεία τους έχουν βάλει την καρδιά τους»

