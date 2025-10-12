Κυβέρνηση: Τρία ερωτήματα και μια απάντηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Δύο εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τοποθετήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής διευκρινιστικά – αλλά και επικριτικά ως προς τη στάση της αντιπολίτευσης – στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση που θα αναθέτει την προστασία και καλή λειτουργία του μνημείου στο υπουργείο Αμυνας – με την διαφύλαξη της τάξης να παραμένει στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας – προκάλεσε πολλές συζητήσεις την Κυριακή.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση. Λίγες ώρες αργότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επανήλθε στο θέμα για να απαντήσει στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και να τονίσει ότι απαιτείται «περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερος κομματικός φανατισμός».

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη «δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες».

Ανέφερε ακόμη:

«Οποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει! Είναι ανάγκη κάθε λογής διαμαρτυρίες να διοργανώνονται σε ένα ιερό μνημείο της χώρας; Και όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;»

» Περίμενε κανείς η σχετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκέντρωνε την αποδοχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άλλωστε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις πάνω και δίπλα σε αντίστοιχα μνημεία τιμής των ηρώων τους. Κι όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάθε λογής αναλυτές ξεκίνησαν να βλέπουν δήθεν αντιδημοκρατικές τάσεις της κυβέρνησης πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Είναι δυνατόν, λένε, να ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας η συντήρηση, η προστασία και η καθαριότητα του Μνημείου; Σε ποιον δηλαδή θα έπρεπε να ανατεθεί, αν όχι στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις Ενοπλες Δυνάμεις και τους εθνικούς τους αγώνες όσο και με την Προεδρική Φρουρά;

»Επίσης, για τα μέτρα τάξης αρμόδιο είναι προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό. Περιμένουμε, όμως, αντίστοιχα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και όσοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη των… πατριωτικών τους αισθημάτων. Ή μήπως γι’ αυτούς άραγε δεν είναι τίποτα πατριωτικό όταν το κάνει η κυβέρνηση; Θα το μάθουμε σύντομα!»

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής, αναφέρθηκε στο θέμα και ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, Ακης Σκέρτσος ο οποίος ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα «τρία ερωτήματα και μια απάντηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», σύμφωνα με τον τίτλο που ο ίδιος επέλεξε.

Οπως ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, ο Αγνωστος Στρατιώτης δεν έχει έως σήμερα κηρυχθεί επισήμως ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έννομη προστασία που προβλέπεται για κάθε αντίστοιχο αρχαίο ή νεότερο μνημείο». Οι φορείς, όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, που έχουν συναρμοδιότητα για την προστασία του μνημείου είναι τουλάχιστον τέσσερις: Η Βουλή των Ελλήνων στο χώρο της οποίας φιλοξενείται το μνημείο, η Προεδρική Φρουρά που έχει την ευθύνη της φρούρησης του Μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας διεύθυνσης, ο δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου. Και βεβαίως η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Σκέρτσος – εν είδει ερώτησης «γνωρίζετε ότι» – η επιφάνεια του χώρου μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη είναι περίπου 4.500 τ.μ. και η επιφάνεια της πλατείας Συντάγματος και των περιμετρικών αξόνων είναι πενταπλάσια, υπερβαίνει δηλαδή τα 25.000 τ.μ.

Ο κ.Σκέρτσος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού κάνει ό,τι δεν είχε γίνει μέχρι τώρα:

«Καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το υπουργείο Αμυνας.

Κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού.

Ορίζει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και το χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο τον χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος.

Εξυπακούεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ο κ. Σκέρτσος καταλήγει ως εξής: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Ελληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους. Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».

