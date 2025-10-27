Κυβέρνηση: Ο νόμος για τον Αγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί – Ατυχείς οι δηλώσεις Δούκα (και μία απάντηση στον Παυλόπουλο)

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες και ο νόμος για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις, ξεκαθάρισε εκ νέου τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου επεφύλαξε και από μία απάντηση στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες έτυχαν ιδιαίτερης προβολής και κάλυψης (κυρίως από τον αντιπολιτευόμενο Τύπο).

Για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως «ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη, εξάλλου, έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, άρα ισχύει. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες και ο νόμος θα εφαρμοστεί. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το μνημείο δεν θα είναι ανεκτές», διεμήνυσε.

«Από τη στιγμή της ψήφισης –τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε παρεμφερή ερώτηση– δεν θα επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις, από εδώ και πέρα αυτές οι συγκεντρώσεις θα γίνονται εκεί όπου επιτρέπεται. Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις».

Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει τη δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι τα μνημεία είναι εκεί ενίοτε για να συμβολίσουν την ανυπακοή, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «ατυχή», υπογραμμίζοντας ότι «τα μνημεία είναι εκεί για να τιμούν τους ήρωες του έθνους».

Αντίστοιχα και για την ανταλλαγή ανακοινώσεων Δούκα-Δένδια για το θέμα του μνημείου, ο εκπρόσωπος παρατήρησε ότι ο δήμαρχος «άλλα έλεγε τη μία ημέρα, και άλλα την άλλη, τη μία έλεγε το Α και την άλλη το Ω», για να επαναλάβει ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν» από την κυβέρνηση.

Οσο για τον κίνδυνο επεισοδίων ή/και προβοκάτσιας ανήμερα της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας». «Εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του για το θέμα της εφαρμογής όσων προβλέπει η τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη σε συνδυασμό με τα καλέσματα ανυπακοής από Δούκα και Κωνσταντοπούλου.

Αντίστοιχα, κληθείς να πάρει θέση αναφορικά με την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, και η οικογένειά του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπήρξαν για το επεισόδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ακόμη «και η δήλωση καταδίκης του ΠΑΣΟΚ έγινε με μισή καρδιά».

«Σκεφθείτε τι έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι για να επιτίθενται σε οικογένειες! Οι θέσεις αυτών των ανθρώπων είναι μέσα σε ένα κελί, όπως ορίζει η Δικαιοσύνη», τόνισε, εκτιμώντας ότι «για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις». «Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες, πρέπει να τους βρούμε έναν έναν. Ζούμε στη χώρα, που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι ο χώρος της απόλυτης υποκρισίας και της ατέρμονης χυδαιότητας, που ζυγίζει νεκρούς και αμάχους και που επιλέγει ποια συλλαλητήρια θα κάνει. Το θετικό είναι πως όλο και περισσότεροι πολίτες τους καταλαβαίνουν πια», πρόσθεσε.

Σε παρεπόμενη ερώτηση αν υπάρχει εν γένει προβληματισμός στην κυβέρνηση για τέτοιους είδους περιστατικά, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν και επιδιώκουν την επιστροφή σε εποχές «άνω και κάτω πλατείας»:

«Δεν αποτελεί είδηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε ένα κλίμα διχασμού σε εποχές με την πάνω και την κάτω πλατεία. Κάποια κόμματα, εξάλλου, συγκυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, φόρτωσαν τη χώρα με 100 δισ. ευρώ. Η κλιμάκωση ξεκίνησε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, υπήρχε κόμμα, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής του οποίου έλεγε τον πρωθυπουργό αρχιερέα της συγκάλυψης και έψαχνε χαμένα βαγόνια και ένα άλλο κόμμα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής του οποίου πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό. Όταν σπέρνεις το μίσος θα θερίσεις τέτοιες ενέργειες. Το τωρινό κλίμα δεν έχει καμία σχέση με το 2010, το 2012 ή το 2015, ο νόμος είναι πάνω από όλα, η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Σε άλλη ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το διέψευσε κατηγορηματικά.

Στα της κηδείας του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, όπου κάποιοι φάνηκαν πόσο «μικροί» είναι ή μπορούν να γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε «να αφήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης» και με αφορμή τη δήλωση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, για την απουσία του (ότι προτίμησε να ακούσει Σαββόπουλο από το να πάει στην κηδεία του), παρατήρησε σκωπτικά ότι ο πρώην υπουργός του Αλεξη Τσίπρα «μια χαρά συγκυβερνούσε με την άκρα Δεξιά», οπότε ας τον κρίνουν οι πολίτες».

Εκτός όμως από τους κ. Δούκα και Χαρίτση, απάντηση είχε ο κ. Μαρινάκης και για όσα βγήκε να πει προ ημερών ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, για τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου και «το χρέος μας για την υπεράσπιση των θεσμών της Δημοκρατίας και, εν τέλει, για την υπεράσπιση της πεμπτουσίας της Δημοκρατικής Αρχής».

«Ο κ. Παυλόπουλος είναι μεταξύ των απολύτως κοινής αποδοχής καθηγητών», ανέφερε αρχικά ο εκπρόσωπος για την επίκληση του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργό, και υπενθύμισε με νόημα στη συνέχεια:

«Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έζησε δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου, όταν δύο υπουργοί της τότε κυβέρνησης καταδικάστηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο, όταν καθ’ ομολογία πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, καθώς και όταν κρατείτο ανοικτή η Βουλή για να ψηφίζει άρον άρον αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, η Δημοκρατία μας είναι στέρεη, αλλά χρειάζεται κάθε ημέρα μια μάχη».

