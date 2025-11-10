Κυβέρνηση για κατηγορίες Σαμαρά περί «σημιτικής μετάλλαξης»: Ουδέν σχόλιο αλλά…

«Ουδέν σχόλιο» ήταν η πρώτη λακωνική αντίδραση του Μαξίμου στα «πυρά» που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο διαγραφείς πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Και αυτό επανέλαβε τη Δευτέρα, ενώ όλοι περίμεναν μία πιο δυναμική -ή έστω αναλυτική- απάντηση από τα χείλη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», αρκέστηκε να δηλώσει ο κ. Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συνατακτών και μόνο όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του κ. Σαμαρά περί μετάλλαξης της ΝΔ σε «υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ», απάντησε λέγοντας ότι «η πολιτική δεν είναι ταμπέλες».

«Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες. Δεν ξέρω, οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, οι ψηφοφόροι μας, τα μέλη μας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερή πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές και τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή από την ιδεολογία μας στο Μεταναστευτικό», είπε, για να υπενθυμίσει επιπρόσθετα, κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε διάφορα θέματα: από τα πανεπιστήμια και τη βία στα γήπεδα, μέχρι τα εξοπλιστικά.

Σε κάθε περίπτωση, θέλησε να υπογραμμίσει ο εκπρόσωπος, απαντώντας στις κατηγορίες περί «σημιτικής μετάλλαξης» της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, είναι μία πολιτική που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της ΝΔ και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

Ακολουθεί αναλυτικά η απάντησή του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, οι ψηφοφόροι μας, τα μέλη μας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει, καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. »Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό, που από το “δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα” ή το “οι μετανάστες λιάζονται”, πήγαμε στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε νεοδημοκράτη, κάθε οννεδίτη, αλλά κυρίως κάθε υγιούς μέλους, υγιώς σκεπτόμενου μέλους της κοινωνίας από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν εξαίρεση, μαζί με την Κούβα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. »Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες, ζητούμενα για την χώρα μας για πολλές δεκαετίες. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση στο Ιόνιο, στο 12 ναυτικά μίλια. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εξοπλιστικά, μπορείτε να θυμηθείτε πιο επιτυχημένη πολιτική; Rafale, Belharra, F-16, F-35, ζητούμενα για άλλες χώρες. »Στα πανεπιστήμια, που κάνοντας την αυτοκριτική μας ως πολιτικός χώρος, πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με το απόστημα των παραβατικών του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου της αριστεράς. Και το σπάσαμε αυτό το απόστημα. Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας και γίνονται επεμβάσεις της αστυνομίας όπως οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια και κάθε καταληψίας, κάθε παραβατικός, όπως λέμε κάθε κατεργάτης στον πάγκο του, φεύγει από το Πανεπιστήμιο και απελευθερώνονται οι χώροι αυτοί και πηγαίνουν σε φοιτητές και σε καθηγητές. »Στα γήπεδα επιβάλλεται ο νόμος, το αυτονόητο. Υπάρχει πλέον μια δομή, μια διεύθυνση στην ελληνική αστυνομία που εξαρθρώνει τη μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. »Επιβολή του νόμου, δηλαδή. Το νόμος και τάξη, που για μένα δεν είναι δεξιό δόγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αριστερό δεν το λες. Ούτε κεντροαριστερό. Δημοκρατικό θα έλεγα. Αυτονόητο δημοκρατικό καθήκον κάθε κυβέρνησης. »Εκπροσωπώ λοιπόν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν μάθει και έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Ακόμα η Ελλάδα δεν είναι μια τέλεια χώρα, αλλά σίγουρα εφαρμόζει μια πολιτική που την έχει κάνει πολύ καλύτερη και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της Ν.Δ. και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

«Επαναστάτες χωρίς αιτία»

Σε άλλο σημείο του briefing στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης χαρακτήρισε αλλόκοτη τη στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση προ ημερών του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ και τις φοροελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Και αυτό διότι όπως σημείωσε, σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ψήφισε τη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση τη στήριξη της οικογένειας, των νέων και της περιφέρειας, ωστόσο προηγουμένως, στις σχετικές ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη, κατακεραύνωνε την κυβέρνηση.

«Στη θεωρία, στα λόγια επαναστάτες και την ώρα της ψήφου συναινετικοί, ψήφισαν και δεν είχαν τίποτα να πουν», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αποδίδοντας συνολικά στην αντιπολίτευση τον χαρακτηρισμό «επαναστάτες χωρίς αιτία».

«Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις τα ίδια μέτρα που τον Νοέμβριο ψηφίζεις. Δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι μία ακόμα αντιπολίτευση που να μηδενίζει τα πάντα», συμπλήρωσε στη σχετική αναφορά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

