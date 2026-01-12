Κυβέρνηση για αγρότες: Μικρή μειοψηφία τίναξε στον αέρα τον διάλογο- αρμόδιες οι Αρχές σε περίπτωση κλιμάκωσης

Σε σκληρό τόνο απαντά η κυβέρνηση μετά την απόφαση των μπλόκων της Νίκαιας Λάρισας και της Καρδίτσας να μην προσέλθουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για συνειδητή υπονόμευση του διαλόγου από μικρή ομάδα εκπροσώπων.

Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο, ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου στο Μαρκόπουλο, με τη σαφή προϋπόθεση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης και της κατάθεσης σαφών αιτημάτων.

Σαράντα ημέρες αργότερα, υποστηρίζουν, «έγινε φανερό ότι οι προθέσεις ορισμένων δεν είχαν καμία σχέση με την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου».

«Όποιος πιστεύει πραγματικά στο δίκαιο των αιτημάτων του και αναζητά λύσεις, προσέρχεται στον διάλογο», τονίζουν. Υπενθυμίζουν ότι η τελευταία πρόσκληση από την κυβέρνηση απευθύνθηκε μόλις χθες το απόγευμα και μάλιστα προέβλεπε δύο ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, καθώς οι δύο ομάδες των μπλόκων αρνήθηκαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, από την αρχή είχε τεθεί ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας, ώστε η συζήτηση να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική. Ο ανώτατος αριθμός των 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση -που αργότερα αυξήθηκε στους 25 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια κατευνασμού- θεωρείται, όπως λένε, στοιχειώδης όρος για να μπορεί να υπάρξει πραγματικός διάλογος με τον πρωθυπουργό.

Παρά την επίδειξη ευελιξίας από την πλευρά της κυβέρνησης, «μια μικρή μειοψηφία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τινάζει επανειλημμένα στον αέρα κάθε προσπάθεια συνεννόησης, «χρησιμοποιώντας τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις». Μάλιστα, γίνεται λόγος για πίεση ώστε να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πρόσωπα που ελέγχονται από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατική συμπεριφορά.

Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι έχει τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκληρώσει πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ -ποσό ρεκόρ σε σχέση με το παρελθόν- καλύπτοντας, όπως τονίζεται, τη μεγάλη πλειονότητα των αιτημάτων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

«Ο διάλογος γίνεται για τους πολλούς, για τους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας, όχι για να εξυπηρετούνται οι προσωπικές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, προειδοποιώντας ότι η κοινωνία και η κυβέρνηση δεν διαθέτουν άλλο χρόνο για «επαναστατική γυμναστική».

Ολα όσα έχουν ανακοινωθεί θα εφαρμοστούν προς όφελος του αγροτικού κόσμου, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αρμόδιες για την τήρηση της τάξης είναι οι αρμόδιες Αρχές, καταλήγουν.

