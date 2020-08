«Κύριε πρόεδρε, μετανιώνετε για τα ψέματά σας;» – Δημοσιογράφος αφήνει άφωνο τον Τραμπ [βίντεο]

Ο ανταποκριτής της αμερικανικής Huffington Post στον Λευκό Οίκο πήρε το μικρόφωνο στην ενημέρωση των δημοσιογράφων και απηύθυνε μία απρόσμενη ερώτηση στον Ντόναλντ Τραμπ:

«Κύριε πρόεδρε, ύστερα από τριάμισι χρόνια, μετανιώνετε καθόλου για όλα τα ψέματα που έχετε πει στον αμερικανικό λαό;».

«Ολα τα ποια;», ρώτησε ο Τραμπ, μην πιστεύοντας στα αυτιά του.

«Ολα τα ψέματα, την ανεντιμότητα», είπε ο δημοσιογράφος.

«Που έχει πει ποιος;», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Εσείς. Δεκάδες χιλιάδ», απάντησε ο ρεπόρτερ για να κόψει τη φράση του στη μέση ο Τραμπ, που πλέον είχε καταλάβει την ερώτηση, και να δώσει τον λόγο σε άλλο δημοσιογράφο.

Ο Σίρις Ντέιτ περίμενε, όπως είπε, πέντε χρόνια για να κάνει αυτή την ερώτηση στον Τραμπ (προφανώς από την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία).

Μιλώντας στην Guardian, ο Ντέιτ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να ρωτήσει τον πρόεδρο.

For five years I've been wanting to ask him that.

«Δεν ξέρω γιατί μου έδωσε το βήμα, γιατί μία φορά είχα προσπαθήσει να τον ρωτήσω, τον Μάρτιο, και με έκοψε πάλι στη μέση. Ισως αυτή τη φορά, δεν με αναγνώρισε. Εχει αυτή την ομάδα δημοσιογράφων, που μόνο σε αυτούς δίνει τον λόγο», είπε ο βετεράνος ανταποκριτής του Λευκού Οίκου.

«Πάντα έλεγα ότι αν ποτέ μου έδινε τον λόγο, θα τον ρωτούσα αυτό γιατί είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της προεδρίας του. Τα ψέματα του Τραμπ είναι αυτό που θα θυμούνται όλοι σε 10 χρόνια».

Wow. A reporter (I'm not sure who he is) asks Trump, "after three and a half years, do you regret all the lying you've done to the American people?" Trump quickly moves on to the next question. pic.twitter.com/DHn3UvXHnN

— Aaron Rupar (@atrupar) August 13, 2020