Κυρανάκης για τρένα: Σε 11 μήνες όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας

Εντεκα μήνες απαιτούνται ακόμη για την πλήρη λειτουργία σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας στα τρένα.

Αυτό δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης λέγοντας στο ERTNews πως «τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε ορισμένα τρένα και με το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από εξήντα δρομολόγια.

Οπως είπε, το νέο αυτό σύστημα έχει ακρίβεια πέντε εκατοστών σε αντίθεση με το GPS που δίνει απόκλιση δεκαπέντε μέτρων και δεν προσφέρει ασφαλή εντοπισμό σε διπλή γραμμή, δηλαδή δεν δείχνει αν το τρένο βρίσκεται στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα.

«Δοκιμάστηκε, δουλεύει έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι το νέο αυτό σύστημα το παρακολουθεί ένας έμπειρος εργαζομένας και θα προσληφθεί και το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα εκπαιδευτεί.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα»

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος Αυγούστου, το νέο σύστημα θα έχει μπει σε όλα τα τρένα, δηλαδή σε 168 αμαξοστοιχίες για «να μην έχουμε ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα».

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μία «σοβαρή και απαραίτητη δικλίδα ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι το κέντρο εποπτείας 24ωρες το 24ωρο θα βλέπει που βρίσκονται τα τρένα σε όλο το δίκτυο. «Ετσι αν από ανθρώπινο λάθος μπουν κάποια στιγμή στην ίδια γραμμή δύο τρένα, κάποιος θα τα βλέπει και θα το αποτρέψει».

Για τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας ECTS, δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν και ειδικότερα στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

