Kύπρος: Ποιος Ερχιουρμάν; Ο τουρκικός στρατός είναι εδώ και προκαλεί μέσα στη Νεκρή Ζώνη

Στην Κύπρο βρίσκεται στη Δευτέρα για επίσημη επίσκεψη ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, δύο ημέρες μετά την πρόκληση από πλευράς των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων που εισήλθαν στη Νεκρή Ζώνη και επιχείρησαν να εκδιώξουν ελληνοκύπριους γεωργούς.

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του κ. Δένδια με τον κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, στο υπουργείο Αμυνας και στις 12:30 αυτή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το πρωί του Σαββάτου, υπενθυμίζεται, τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη κοντά στο χωριό Δένεια (στα δυτικά της Λευκωσίας) και διέταξε ελληνοκύπριους γεωργούς που είχαν μεταβεί για καλλιέργεια των χωραφιών τους να αποχωρήσουν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για «τουρκοκυπριακή περιοχή».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤnews στη Λευκωσία, Κωστή Κωνσταντίνου, το επεισόδιο φέρεται να οφείλεται σε έλλειψη ελέγχου από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία είχαν αναλάβει να επιβλέπουν τις καλλιέργειες γεωργών —Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων— μέσα στη Νεκρή Ζώνη.

«Τα Ηνωμένα Εθνη είχαν συμφωνήσει ότι θα επιβλέπουν κάθε φορά που κάποιος γεωργός θέλει να καλλιεργήσει τη γη του, ώστε να μην υπάρχει διαμάχη ως προς τα όρια. Φαίνεται ότι δεν το έκαναν αυτό, παρότι είχαν ειδοποιηθεί», εξήγησε ο δημοσιογράφος, για να συμπληρώσει:

«Ηταν μια πολύ σοβαρή παραβίαση. Το να μπαίνει οποιαδήποτε πλευρά στρατιωτικά μέσα στη νεκρή ζώνη είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε άλλα πράγματα».

Η κυπριακή κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προβαίνοντας στα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα, ενώ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως τέτοια περιστατικά δεν βοηθούν στον διάλογο, εκφράζοντας ωστόσο ικανοποίηση για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από πλευράς ΟΗΕ ότι δεν θα επαναληφθούν.

Η νέα πρόκληση του κατοχικού στρατού στη Δένεια δυναμιτίζει το καλό κλίμα και την ειρήνη στο νησί, δήλωσε με τη σειρά του ο υπουργός Αμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας – σε μια πρώτη ένδειξη ότι η «ελπιδοφόρα» κατά τα άλλα εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων δεν θα αλλάξει και πολλά σε σχέση με τις πραγματικότητες στο νησί.

Καλώντας δε τα Ηνωμένα Εθνη να πάρουν θέση και να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που αφορούν τέτοιου είδους προκλήσεις, ο κύπριος υπουργός Αμυνας, ξεκαθάρισε:

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά. (Η Κυπριακή Δημοκρατία) δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο τέτοιου είδους προσεγγίσεις και απόψεις».

Ηδη, ενημέρωσε, έχουν γίνει πολιτικά διαβήματα από πλευράς του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «τα Ηνωμένα Εθνη θα πάρουν θέση αντί να κρατούν ίσες αποστάσεις γύρω από ζητήματα που αφορούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις».

«Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες προκλητικές και επικίνδυνες καταστάσεις από τα κατοχικά στρατεύματα, είναι τα Ηνωμένα Εθνη να επιβάλουν τις αρχές και τις αξίες του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ», διεμήνυσε ο κ. Πάλμας.

Σε ερώτηση αν αυτές οι προκλήσεις των κατοχικών δυνάμεων αποσκοπούν στην επέκτασή τους στη Νεκρή Ζώνη, απάντησε ότι τέτοιες προσπάθειες από πλευράς του κατοχικού στρατού γίνονται κατά διαστήματα, έστω κι αν δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

«Εμείς είμαστε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό κράτος και την ίδια ώρα προασπιζόμαστε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας», κατέληξε ο Βασίλης Πάλμας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News