Κυκλώνας Melissa: Τουλάχιστον 50 νεκροί – τεράστιες καταστροφές στην Καραϊβική

Διεθνής βοήθεια καταφθάνει την Παρασκευή στην Καραϊβική, που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Melissa, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους στην Αϊτή και στην Τζαμάικα.

Κατοικίες και υποδομές καταστράφηκαν, συνοικίες πλημμύρισαν, και οι επικοινωνίες διακόπηκαν σε πολλά νησιά του αρχιπελάγους. Οι Αρχές προχωρούν σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα, έναν από τους ισχυρότερους στα χρονικά, ο οποίος αναμένεται ότι θα εξασθενήσει πλέον πάνω από το βόρειο Ατλαντικό, αφού πέρασε από τις Βερμούδες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC), οι πλημμύρες αναμένεται να υποχωρήσουν στις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να συνεχισθούν στην Κούβα, την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία.

Όταν έφθασε, την Τρίτη, στην Τζαμάικα, ο κυκλώνας, ο οποίος έχει καταστεί πιο καταστροφικός εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την ξηρά σε διάστημα 90 ετών. Ταξινομήθηκε στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας Saffir-Simpson, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 300 χλμ/ώρα.

«Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός είναι πλέον 19 νεκροί», εννέα από τους οποίους στο δυτικό άκρο του νησιού, δήλωσε την Πέμπτη, η τζαμαϊκανή υπουργός Ενημέρωσης Ντέινα Μόρις Ντίξον.

Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να έρθουν σε επαφή με συγγενείς τους. Ο τζαμαϊκανός στρατός καταβάλλει προσπάθειες για να ανοίξει αποκλεισμένους δρόμους, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Υπήρξε τεράστια καταστροφή, χωρίς προηγούμενο, σε υποδομές, ιδιοκτησίες, δρόμους, δίκτυα επικοινωνίας και ενέργειας», δήλωσε από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, συντονιστής του ΟΗΕ σε χώρες της Καραϊβικής. «Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η χώρα έχει υποστεί καταστροφές σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Στην Αϊτή, η οποία δεν επλήγη άμεσα από τον κυκλώνα, αλλά δέχθηκε ισχυρές βροχοπτώσεις, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, 10 από τους οποίους παιδιά, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 20, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν την Πέμπτη, οι Αρχές. Είκοσι τρεις από τους θανάτους αυτούς οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού στη νοτιοδυτική Αϊτή.

Στην Κούβα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και το οδικό δίκτυο.

Περίπου 735.000 άνθρωποι χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.

Η διεθνής βοήθεια καταφθάνει στις πληγείσες περιοχές.

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα και τις Μπαχάμες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ομάδες αμερικανών διασωστών βρίσκονται επίσης καθ’ οδόν προς την Αϊτή.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης πως η Κούβα, ιδεολογικός εχθρός των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται στην αμερικανική επιχείρηση αρωγής.

Η Βενεζουέλα έστειλε 26.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη σύμμαχό της Κούβα.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω του X πως στέλνει σήμερα «τρία αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα» με «περισσότερους από 300 διασώστες» και «50 τόνους» ειδών πρώτης ανάγκης.

Η Γαλλία πρόκειται να παραδώσει «μέσα στις προσεχείς ημέρες» δια θαλάσσης στην Τζαμάικα ένα φορτίο κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέσμευσε επείγουσα χρηματοοικονομική βοήθεια 2,8 εκατ. ευρώ για τις πληγείσες χώρες.

Η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κατέστησε πιο ισχυρό και καταστροφικό τον κυκλώνα, σύμφωνα μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη από κλιματολόγους του Imperial College του Λονδίνου.

