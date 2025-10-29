Κυκλώνας Melissa: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών, καθιστώντας τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής εκείνη που έχει πληγεί περισσότερο από τον κυκλώνα Melissa σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Ανθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.

Ο κυκλώνας Melissa είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Εφτασε την τρίτη στην Τζαμάικα και στη συνέχεια χτύπησε την Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Την Τετάρτη, αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφθασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο κυκλώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Ανθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο πληγέντες.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο κυκλώνας έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στον Παναμά και στην Αϊτή.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχάμες, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Εχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές, μαζί με κρίσιμες προμήθειες διάσωσης», δήλωσε ο Ρούμπιο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

