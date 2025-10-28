Κυκλώνας Melissa: Νεκροί, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι στη Τζαμάικα

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τζαμάικα καθώς πλησιάζει ο κυκλώνας Melissa, ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σε όλο τον κόσμο φέτος.

Σύμφωνα με το BBC, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Τζαμάικα και τέσσερις στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο Melissa θα μπορούσε να γίνει ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα, με ανέμους ταχύτητας 282 χλμ/ώρα και βροχόπτωση έως 101 εκ.

Ο κυκλώνας αναβαθμίστηκε σε κατηγορία πέντε — τη μέγιστη δυνατή ένταση — από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ νωρίς τη Δευτέρα.

Ο τζαμαϊκανός πρωθυπουργός Αντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα έδωσε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα – η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

«Αυτή είναι μια τρομακτική κατάσταση για την Τζαμάικα», δήλωσε ο Υπουργός Νερού, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της χώρας, Μάθιου Σαμούντα στο πρόγραμμα Newsday του BBC World Service.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το 70% του πληθυσμού ζει σε απόσταση έως πέντε χιλιομέτρων από τη θάλασσα. Η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει αρκετές πεδινές περιοχές, όπως το Κίνγκστον, τον Κόλπο Ολντ Χάρμπορ και το Ρόκι Πόιντ.

«Ελπίζουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται σε επίπεδο προετοιμασίας», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφέροντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα ενημέρωναν συνεχώς τον κόσμο για τα καταφύγια στο νησί και για την τοποθέτηση σακιδίων άμμου στα σπίτια για την προστασία από πλημμύρες.

