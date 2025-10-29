Κυκλώνας Melissa: Μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα – έφτασε στην Κούβα

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο κυκλώνας Melissa, η σφοδρότερη καταιγίδα που έπληξε την Τζαμάικα εδώ και δύο αιώνες, την Τρίτη. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, καθώς οι επικοινωνίες έχουν κοπεί και σύμφωνα με μαρτυρίες, κοινότητες βρίσκονται βυθισμένες κάτω από τα νερά του ωκεανού που βγήκαν στη στεριά.

Ο κυκλώνας Melissa χτύπησε την Τζαμάικα με τη σφοδρότητα κατηγορίας 5 και ανέμους 298 χλμ την ώρα, πλήττοντας τη χώρα με ισχυρούς ανέμους, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε την Τρίτη το απόγευμα ότι κοινότητες στα νοτιοδυτικά ήταν «κάτω από το νερό» και ότι τουλάχιστον τρεις οικογένειες ήταν παγιδευμένες στα σπίτια τους στη δυτική Τζαμάικα.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης δυσκολεύονταν να φτάσουν λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Τζαμάικα και άλλοι τέσσερις σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.

Περιγράφοντας τον κυκλώνα ως «μία από τις χειρότερες εμπειρίες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Τζαμάικα», ο Μκένζι είπε ότι περισσότεροι από 530.000 άνθρωποι ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και κοντά 15.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια.

«Η ζημιά στην Αγία Ελισάβετ είναι εκτεταμένη. Τμήματα του Κλάρεντον αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε οργισμένα ποτάμια, καλώδια ρεύματος έπεσαν, δέντρα ξεριζώθηκαν, και στέγες έφυγαν από κτίρια από τη δύναμη των ανέμων.

«Ο κυκλώνας προκαλεί απόλυτη καταστροφή στην κομητεία-σιτοβολώνα της Τζαμάικα», ανέφερε η εφημερίδα Jamaica Observer για την Αγία Ελισάβετ, στα νοτιοδυτικά του νησιού.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε επίσημα την καραϊβική χώρα «ζώνη καταστροφής» ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των ζημιών στις υποδομές.

Τα κύματα έφτασαν σε ύψος τα τέσσερα μέτρα, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις της χώρας.

Εφτασε στην Κούβα

Ο κυκλώνας Melissa, αφού προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα, έφτασε την Τετάρτη στη στεριά στις ακτές της νοτιοανατολικής Κούβας, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3, ανέφερε στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο κυκλώνας Melissa βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία πρόβλεψης κυκλώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Η Κούβα είχε κηρύξει κατάσταση συναγερμού σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα.

Στη συνέχεια, η Melissa αναμένεται να εξασθενήσει περαιτέρω, αλλά θα αναπτύξει και ταχύτητα καθώς κινείται προς τα βορειοανατολικά, διασχίζοντας τις Μπαχάμες αργότερα την Πέμπτη και στη συνέχεια κατευθυνόμενη προς τις Βερμούδες, διατηρώντας ακόμα την ισχύ της ως τυφώνας κατηγορίας 1, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Κούβας, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης

Οι επιστήμονες είπαν ότι οι άνεμοι του κυκλώνα διπλασιάζονταν ανά ώρα, πιθανότατα σύμπτωμα της ταχείας θέρμανσης των ωκεανών, μέρος της κλιματικής κρίσης που προκαλείται από τον άνθρωπο, όπως σημείωσε ο Guardian.

Οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις έχουν ενισχυθεί από την επιπλέον θερμότητα στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θερμότερα ύδατα σημαίνουν περισσότερη ενέργεια και περισσότερη δύναμη. Και περισσότερη υγρασία στην θερμότερη ατμόσφαιρα σημαίνει ότι εντονότερες βροχοπτώσεις.

Πέρυσι, οι ωκεανοί και οι θάλασσες του κόσμου ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί στα χρονικά, συνεχίζοντας την τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι οι τυφώνες του Ατλαντικού είναι πλέον υπερδιπλάσια πιθανό σε σχέση με παλιότερα να ενισχυθούν γρήγορα από μικρές καταιγίδες σε ισχυρά και καταστροφικά φαινόμενα.

