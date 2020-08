Ξηρασία: Το νερό νεράκι λένε η Γερμανία και η Ολλανδία

Γκαζόν; Ποιο γκαζόν; Εδώ δεν έχουμε νερό να πιούμε… Μα, πού βρισκόμαστε; Στη Βόρεια Αφρική προς Σαχάρα μεριά; Οχι, στην Ευρώπη, και μάλιστα στα κεντρικά της και στα βόρεια. Απίθανα πράγματα…

Διότι η ξηρασία δεν είναι πλέον πρόβλημα αποκλειστικώς των νοτίων χωρών στο Βόρειο Ημισφαίριο. Ακόμη και η Γερμανία και η Ολλανδία διψούν. Διψούν επειδή δεν βρέχει.

Από νωρίς εφέτος η NASA είχε επισημάνει το πρόβλημα, ειδικά για τη Γερμανία: «Η Γερμανία μάλλον θα περάσει το τρίτο καλοκαίρι ξηρασίας στη σειρά, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των σπανίων βροχοπτώσεων» είχε γνωμοδοτήσει η αμερικανική υπηρεσία.

Germany may be heading toward its third summer of drought in a row due to high temperatures and sparse precipitation. https://t.co/UBzNEXr4XC pic.twitter.com/FVZWM0awjI

— NASA Earth (@NASAEarth) May 1, 2020