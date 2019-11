Ξεσπά κατά του Αντριου ένα από τα θύματα του Επσταϊν «Ή εγώ ή αυτός λέμε την αλήθεια»

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν θα ξεκινήσει ποινική έρευνα για την υπόθεση του δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Επστάιν (που έχει πλέον αυτοκτονήσει), στην οποία έρευνα ο πρίγκιπας Αντριου έχει κληθεί από τις ενάγουσες να καταθέσει ως μάρτυρας για τα όσα γνώριζε για τις δραστηριότητες του φίλου του.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η βρετανική αστυνομία υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2015 ήταν ενήμερη για τις κατηγορίες σε βάρος του Επστάιν και μιας Βρετανίδας, για γεγονότα που συνέβησαν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από τις κατηγορίες που αφορούσαν άλλα συμβάντα που χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2001 στο Λονδίνο.

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς (γνωστή και ως Τζιούφρ), ισχυρίζεται ότι εκείνη την περίοδο, όταν ήταν ακόμη 17 ετών, υποχρεώθηκε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Αντριου, γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Αφού εκτίμησε τις διαθέσιμες αποδείξεις και άκουσε την ενάγουσα, η βρετανική αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι έρευνες αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έγιναν «κατά κύριο λόγο» εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Για αυτό είχε αποφασίσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2016 να μην ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Μετά την αυτοκτονία του Επστάιν στη φυλακή τον περασμένο Αύγουστο, η απόφαση της αστυνομίας επανεξετάστηκε.

Η Ρόμπερτς υποστήριξε ότι ήλθε σε επαφή με τον πρίγκιπα αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια άλλες δύο φορές, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στην Καραϊβική.

«Γνωρίζει τι συνέβη, γνωρίζω τι συνέβη, αλλά μόνο ένας από τους δύο λέει την αλήθεια», είπε η Ρόμπερτς στο BBC σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί την Δευτέρα.

