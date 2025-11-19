Ξεπερνούν τα 1,8 δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Metlen

Ανω των 1,8 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Metlen Energy & Metals, με το επιτόκιο να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 4%, από 4,25% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.

Η έκδοση αφορά senior unsecured notes (ομόλογα χωρίς εξασφαλίσεις), με κατηγοριοποίηση RegS (Κατηγορία 1), και θα είναι διαθέσιμη σε ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών, ενώ στόχος της εταιρείας είναι η άντληση του ποσού των 500 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, με διαδικασία T+5. Η αξιολόγηση της έκδοσης είναι BB+.

Η έκδοση αυτή θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εταιρεία, καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων και κάλυψης γενικών εταιρικών δαπανών.

Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η διαδικασία της έκδοσης είναι υπό τη συντονιστική ευθύνη των τραπεζών BNP PARIBAS, Citigroup (B&D), HSBC, Morgan Stanley, με τη συμμετοχή άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Alpha Bank, BofA Securities, Barclays, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, National Bank of Greece, Optima bank, PIRAEUS BANK, Société Générale.

