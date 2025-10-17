Ξεκλειδώνοντας τις πύλες του Τατοΐου

Το χαρακτήρισαν «ψηφιακό θαύμα». Για την ιστορική αξία του, καθώς συμπυκνώνει την Ιστορία ενός και πλέον αιώνα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη συμβολή του στην αναβίωση της αισθητικής μιας ολόκληρης εποχής. Είναι ο νέος ιστότοπος, διαθέσιμος από σήμερα στο ευρύ κοινό, tatoicollections.culture.gov.gr, «προϊόν» επίπονης προσπάθειας πλείστων όσων φορέων, μεταξύ άλλων και του μουσείου Μπενάκη, με το υπουργείο Πολιτισμού στην κεφαλή.

Πορσελάνες και βασιλικά σερβίτσια, έργα τέχνης, βιβλία, ενδύματα: μια μοναδική συλλογή κινητών αντικειμένων, περισσότερων από 100.000, που ανακαλύφθηκαν στα πάλαι ποτέ βασιλικά κτήματα του Τατοΐου, «αποθηκευμένα όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως είπε η ίδια η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην παρουσίαση του ιστότοπου το πρωί της Παρασκευής στο αμφιθέατρο του μουσείου Μπενάκη.

Η υπουργός τόνισε το γεγονός της παραμέλησης του χώρου επί δεκαετίες, εξαιτίας ιδεοληψιών και εσφαλμένων προσεγγίσεων, υπογραμμίζοντας ότι η οπτική άλλαξε καθοριστικά, όταν το 2019 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε το Τατόι στα εμβληματικά έργα της κυβέρνησής του, με συνεκτικό σχέδιο αξιοποίησης των 1.692 στρεμμάτων, ως τόπου πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Η κυρία Μενδώνη σημείωσε ότι η αναλυτική και ενδελεχής συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση των αντικειμένων πραγματοποιήθηκε με πολύ κόπο από τους υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού, σε αντίθεση με τις αποσπασματικές καταγραφές του παρελθόντος, ενώ κατέστησε σαφές ότι η διαδικασία της τεκμηρίωσης δεν γίνεται εφάπαξ, είναι μακρά και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Οσοι επισκεφθούν τον ιστότοπο θα είναι σε θέση να δουν πολλά και θαυμαστά σε σύνολο – αυτή τη στιγμή – 70.000 αντικειμένων, με κορυφαίο ίσως το ασημένιο κλειδί (ένα από τα τρία που έχουν εντοπιστεί) του Αρχιθαλαμηπόλου των ανακτόρων τον καιρό του βασιλιά Γεωργίου.

«Κάθε αντικείμενο αποκτά τη δική του θέση σε ένα ευρύτερο αφήγημα, με σύγχρονες μεθόδους ψηφιοποίησης», πρόσθεσε η υπουργός, εκτιμώντας ότι ως το τέλος του 2025 η διαδικασία της καταγραφής και ταξινόμησης θα έχει φθάσει τα 90.000 αντικείμενα. Ορίζοντας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στο σύνολό τους –στην έπαυλη, το κοιμητήριο, τους κήπους, τις υποδομές προσβασιμότητας– είναι, άλλωστε, το 2026.

Η υπουργός αναφέρθηκε στο εν λειτουργία επιτέλους, όπως χαρακτηριστικά είπε, Εθνικό Αρχείο Μνημείων, η πρόβλεψη για το οποίο παρέμενε εκκρεμής από το 2002. Το tatoicollections.culture.gov.gr αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι του, με πόρους από τις εξής πηγές: Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, καθώς και Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Την εκδήλωση προλόγισε εκ μέρους του Μουσείου Μπενάκη ο επιστημονικός διευθυντής του Γιώργος Μαγγίνης, ενώ τη συλλογή και τον ιστότοπο σύστησε στους παρευρισκομένους η Μαρία-Ξένη Γαρέζου, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Τα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την κυρία Γαρέζου, προέρχονται από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Απω Ανατολή, καλύπτοντας τεράστιο χρονικό φάσμα, από την αρχαιότητα ως τη δεκαετία του 1960. Ανοίγουν παράθυρο σε έναν κόσμο ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, με τρόπο πρωτότυπο.

Ποιος περίμενε το 1974, οπότε και πέρασε η βασιλική περιουσία στο ελληνικό Δημόσιο, ή την εποχή (2002) της απόφασης του Στρασβούργου –ύστερα από σκληρή αντιδικία– για τη βασιλική περιουσία, μια τέτοια εξέλιξη;

